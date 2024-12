Les tout derniers Apple AirPods Max avec port USB-C bénéficient déjà d’une réduction sur Amazon

Depuis peu, Apple rentre dans les rangs et Ă©quipe ses appareils de port USB-C, dĂ©laissant son format propriĂ©taire Lightning : c’est le cas de leur casque phare Ă rĂ©duction de bruit active, les AirPods Max, disponibles depuis septembre 2024, que vous retrouvez Ă -10 % chez Amazon.

Si on connait bien Apple pour ses smartphones, les cĂ©lèbres iPhone, il faut savoir que la marque est aussi bien installĂ©e dans l’audio. De par leur propre expertise, mais aussi avec leur rapprochement avec Beats il y a quelques annĂ©es, Apple est capable de proposer du lourd en termes de qualitĂ©. C’est le cas de ces AirPods Max qui sont d’une qualitĂ© assez folle, notĂ©s 8/10 dans notre test, vendus depuis le 20 septembre 2024 Ă 579 euros et qui profitent d‘une petite rĂ©duction sur Amazon.

Les points forts des AirPods Max

La qualité du son, tout bonnement incroyable

La réduction de bruit fait un travail de fou…

… tout comme le mode Transparent

Les AirPods Max version USB-C coĂ»tent normalement 579 euros depuis leur sortie. Sur Amazon, vous avez l’opportunitĂ© de les commander pour 520 euros.

Un casque qui se hisse au-dessus sur le son

Les AirPods Max, malgrĂ© leur nom au pluriel, est en fait un casque sans-fil Ă rĂ©duction de bruit active. Il affiche la mention « Hi-Fi » mĂŞme si c’est plutĂ´t pour la frime puisqu’il n’arrive pas Ă Ă©galer la qualitĂ© d’un casque Hi-Fi filaire. D’ailleurs, l’option filaire est disponible sur les AirPods Max, mais elle est payante.

Bon, mis Ă part ça, le casque Apple vient attaquer en frontal les Sony WH-1000XM5 et autre Bose Headphones 700 sur leur terrain, en proposant une qualitĂ© de son premium. C’est rendu possible avec les deux transducteurs de 40 mm, une taille standard, avec deux anneaux magnĂ©tiques en nĂ©odyme qui limitent la distorsion. Ils sont compatibles avec les codecs SBC et AAC, le tout guidĂ© par la puce Apple A1 pour un rĂ©sultat très convaincant dans les oreilles.

Six micros pour une réduction de bruit efficace

ForcĂ©ment, qui dit casque haut de gamme dit rĂ©duction de bruit active. Cette fonction quasi indispensable aujourd’hui permettant de se couper des nuisances externes. C’est possible sur les AirPods Max avec six micros orientĂ©s vers l’extĂ©rieur qui captent les bruits ambiants pour les attĂ©nuer. Que vous Ă©coutiez de la musique ou non, elle est très efficace et permet de profiter de quelques minutes ou heures de calme.

Il va sans dire que les AirPods Max se fondent parfaitement dans l’Ă©cosystème Apple, mais, une fois n’est pas coutume, vous pouvez aussi l’utiliser sur un smartphone Android ou sur un PC avec Windows. Seule la fonction permettant d’utiliser Siri n’est plus disponible, forcĂ©ment, et ne peut pas ĂŞtre rĂ©attribuĂ©e Ă Google ou Cortana. L’autonomie est dans la norme, avec entre 20h et 24h d’Ă©coute en fonction du volume et de l’ANC. Et bien sĂ»r, la recharge qui passe par un câble USB-C sur cette version.

Apprenez-en plus sur les AirPods Max dans notre test complet qui concerne la version Lightning, mais qui est strictement la mĂŞme version Ă l’exception du type de chargeur.

Vous pouvez aussi retrouver de nombreux autres casques Bluetooth dans notre sélection spéciale avec des modèles testés par la rédaction. Spoiler : les AirPods Max sont dedans.

