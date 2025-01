Disney+ va tout casser en 2025 avec son offre sans engagement à 1,99 €/mois : à vous les Pixar, Marvel, Star Wars et autres grands classiques

Disney+ a décidé de commencer l’année 2025 sur les chapeaux de roue avec une offre assez folle : son abonnement Standard avec publicité passe de 5,99 euros à seulement 1,99 euro par mois pendant 12 mois, et c’est sans engagement !

Qui ne connait pas Disney+ ? La célèbre plateforme de SVOD, concurrente de Netflix, a débarqué chez nous en 2020 avec un sacré catalogue : tous les films Disney, bien entendu, mais aussi les Pixar ainsi que les films et séries Marvel et Star Wars, pour ne citer qu’eux. Il y en a pour tout le monde, c’est accessible sur tous les TV connectés, les box Internet, les appareils types Fire TV ou Google TV, les smartphones, les tablettes, etc. Et surtout, ce prix fou de 1,99 euro/mois valable du vendredi 3 janvier au 21 janvier 2025, au lieu de 5,99 euros, ça va ramener un monde fou.

Qu’est-ce que propose Disney+ ?

Des films, séries et documentaires Disney, National Geographic, Star Wars, Pixar, Marvel, etc.

Possibilité de lire sur deux appareils simultanément

Qualité vidéo jusqu’en Full HD sur PC, TV, smartphone, tablette, etc.

Normalement, un mois d’abonnement standard à Disney+ coûte 5,99 euros. Pour cette année et pour toute souscription entre le 3 janvier et 21 janvier 2025, vous pouvez en profiter pour 1,99 euro/mois, sans engagement.

Un service de streaming parfait pour les enfants

Avec Disney+, vous avez la plateforme de streaming idéale pour toute la famille. Lorsque vous créez votre compte, vous pouvez faire des profils classiques et des profils enfants. Sur ces derniers, vous avez accès uniquement aux programmes adaptés à l’âge de vos bambins. Pensez, par contre, à le modifier lorsqu’ils grandissent parce que certains grands classiques de Disney sont absents du catalogue à cause de l’âge. En plus, sur les profils enfant, les vidéos ne se lisent pas à la suite, vous permettant de contrôler le temps d’écran.

Et puis pour les profils adultes, c’est open bar : à vous toutes les plus grandes franchises Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, FOX, National Geographic… Aussi bien les classiques que les nouveautés et les exclusivités, comme les séries Loki ou Wandavision, Skeleton Crew, The Mandalorian, etc. L’offre est pléthorique et chacun y trouvera son compte pour passer d’excellents moments.

Une offre incroyable pour bien commencer 2025

L’offre proposée ici concerne la formule Standard de Disney+. C’est-à-dire que vous avez des pubs avant et pendant vos programmes (sauf sur les profils enfants qui sont épargnés). Ce qui permet de baisser le prix de l’offre, même si à 1,99 euro/mois, c’est presque donné. Avec la formule Standard, vous ne bénéficiez pas non plus de la possibilité de télécharger vos contenus pour les regarder hors ligne.

Par contre, vous regardez vos vidéos en Full HD sur tous vos appareils sur lesquels Disney+ est installé. Et l’abonnement permet deux écrans simultanés : si vos enfants regardent sur le téléviseur, vous pouvez regarder sur votre PC, par exemple. Sachez que l’offre à 1,99 euros est sans engagement, donc vous l’arrêtez quand vous voulez. Mais si elle vous plaît, vous en profitez pendant tout 2025.

Vous pouvez retrouver notre comparatif dédié aux plateformes de streaming dans notre article dédié et voir quels sont les plus grands acteurs du moment, avec bien sûr Netflix, Prime Video, Max, etc.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.