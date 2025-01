Cette enceinte multiroom très design coûte moins de 100 € à l’occasion des soldes d’hiver

La Defunc Home Small est une enceinte sans-fil au design très soigné qui devrait ravir les amateurs de décoration. Elle est surtout dotée d’une fonction Multiroom et promet des basses puissantes. Pendant les soldes d’hiver, Darty la propose à 99,99 euros au lieu de 199,99 euros.

Si vous souhaitez profiter des soldes d’hiver pour enfin agrémenter votre intérieur d’une enceinte stylée capable de délivrer une belle puissance sonore, alors on a probablement trouvé la pépite qui pourrait vous convenir. L’enceinte Defunc Home Small est un joli modèle doté d’une fonction Multiroom et de plusieurs compatibilités bien pratiques. Si elle vous intéresse, sachez qu’elle est actuellement affichée à moins de 100 euros.

Ce qu’il faut savoir sur la Defunc Home Small

Un design soigné

Une puissance de 40 W RMS

Une fonction Multiroom

Compatible Wi-Fi, Alexa, AirPlay2

D’abord affichée à 199,99 euros, l’enceinte multiroom Defunc Home Small est aujourd’hui proposée à 99,99 euros chez Darty.

La version Defunc Home Grande est quant à elle vendue à 199,99 euros au lieu de 349,99 euros à la Fnac.

Une enceinte au look affirmé

La Defunc Home Small est une enceinte Bluetooth qui présente tout d’abord un design très soigné : on fait ici face à un dôme noir posé sur des pieds dorés, soit un look à la fois sobre et très élégant. La marque a visiblement souhaité s’adresser aux amateurs de décoration pour qui les enceintes ne doivent pas être seulement performantes, mais être aussi stylées. Mais cette enceinte n’est pas uniquement jolie, elle est aussi assez résistante puisqu’elle est dotée d’une certification IPX4. Elle peut donc résister aux éclaboussures d’eau.

Côté audio, car c’est tout de même sa première fonction, l’enceinte est capable de délivrer une puissance de 40 watts RMS. Elle est également présentée comme une enceinte Bass reflex, c’est-à-dire qu’elle est capable d’améliorer les fréquences basses. Cette Defunc Home Small devrait donc offrir des graves puissants.

Plusieurs fonctionnalités pratiques

L’enceinte Defunc Home Small est par ailleurs, comme précisé plus haut, un modèle sans-fil qui fonctionne en Bluetooth, mais pas seulement. Elle est aussi compatible avec le Wi-Fi, qui garantit un signal plus stable et permet surtout de répondre au téléphone sans interrompre la musique diffusée par l’enceinte, contrairement à ce qu’on peut expérimenter avec le Bluetooth. De plus, l’appareil est doté d’une fonction Multiroom, qui permet concrètement de connecter plusieurs enceintes de la marque dans différentes pièces de votre domicile, via l’application de Defunc, pour que toutes diffusent la même musique ou le même podcast partout.

Un mode stéréo est aussi de la partie, si vous pouvez appairer deux enceintes, de même que le Bluetooth multipoint. Enfin, l’enceinte est aussi connectée puisqu’elle intègre l’assistant Alexa. Elle est également compatible avec AirPlay2, de même qu’avec Spotify Connect et Tidal Connect.

