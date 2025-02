Forerunner 165 : la montre de running pas chère de chez Garmin voit son prix baisser sur Amazon 

La Forerunner 165 de Garmin est une montre entrĂ©e de gamme, qui s’Ă©quipe d’un Ă©cran Amoled avec un tas de fonctionnalitĂ©s de sport… Parfaite pour les dĂ©butants, la voilĂ en promotion Ă 249 euros, contre 279 euros de base.

Parmi les montres de Garmin, la Forerunner 165 convient parfaitement aux amateurs de course Ă pied qui souhaitent s’Ă©quiper d’une montre de sport sans casser leur tirelire. C’est une mise Ă jour de la Forerunner 55, avec de nombreux changements qui valent le dĂ©tour. Pour les dĂ©couvrir, sachez qu’en ce moment, la montre perd 30 euros de son prix.

En quoi la Garmin Forerunner 165 est-elle intéressante ?

Une montre légère avec un écran Amoled

Beaucoup de fonctionnalités et un GNSS précis

Une autonomie suffisante

La Garmin Forerunner 165 est sortie au prix de 279 euros, mais en ce moment, on peut la retrouver en promotion Ă 249,99 euros sur le site d’Amazon et le site E.Leclerc.

Une Forerunner avec un design habituel, mais avec un écran différent

La Forerunner 165 garde l’esthĂ©tique de ses sĹ“urs, Ă savoir une montre lĂ©gère relativement discrète Ă l’allure rĂ©solument sportive. Ce modèle se dĂ©cline en une seule taille de 43 mm, elle conviendra donc aux petits poignets, un peu moins pour les habituĂ©s aux grosses montres de sport.  Sous l’eau, elle peut rĂ©sister Ă une pression Ă©quivalente Ă 50 mètres de profondeur.

La rĂ©elle nouveautĂ© apportĂ©e sur cette tocante, c’est la technologie d’Ă©cran utilisĂ©e. Ce n’est pas un écran LCD MIP transflectif que l’on dĂ©couvre, mais une dalle Oled ronde de 1,2 pouce de diamètre pour une dĂ©finition de 390 Ă— 390 pixels. On a droit Ă un affichage plus dĂ©taillĂ©, des couleurs plus vives et un fort contraste. En revanche, en plein soleil, les informations seront moins lisibles que les Ă©crans MIP transflectifs. Le mode Always-On est Ă©galement de la partie.

Elle assure plus que l’essentiel

Autre changement notable sur cette montre, c’est la prĂ©sence du capteur de frĂ©quence cardiaque Elevate Gen 4 de Garmin, Ă©quipĂ© dĂ©jĂ sur les Forerunner 255, 955, 965, Fenix 7, Epix Gen 2 ou Venu 2. Il permet non seulement la mesure de la frĂ©quence cardiaque, mais Ă©galement du taux d’oxygène dans le sang et de la variabilitĂ© de la frĂ©quence cardiaque, notamment pour estimer la qualitĂ© de votre sommeil, votre niveau de stress et le niveau de rĂ©cupĂ©ration entre plusieurs entraĂ®nements. Ce capteur va aussi permettre de dĂ©tecter automatiquement les siestes.

La Forerunner 165 n’embarque pas de mode multibandes, elle se cantonne Ă du GPS Ă une seule bande de frĂ©quence. Dommage… mais dans les faits, elle offre une prĂ©cision admirable. On regrette que la charge et le statut d’entraĂ®nement ne soient pas proposĂ©s. Pour terminer sur l’endurance de la montre, lors de notre test, elle a pu atteindre 6 jours en mode GNSS le plus prĂ©cis. En basculant le mode GPS uniquement, nous avons pu cumuler plus de 11 heures d’activitĂ©, sur quasiment 7 jours d’autonomie. Quant au mode Always On Display, il abaisse l’autonomie sous les 5 jours. Bref, l’autonomie de ce modèle Garmin est confortable, mĂŞme pour un sportif très rĂ©gulier.

Envie d’en savoir plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet sur la Garmin Forerunner 165.

Envie de dĂ©couvrir d’autres modèles de chez Garmin ? Voici notre guide complet regroupant les meilleures rĂ©fĂ©rences de la marque.

