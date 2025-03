OnePlus Watch 2 : la montre sans faute de frappe est bradée à moitié prix, mais il faut faire vite

Une montre connectée sous Android Wear de construction premium, c’est ce qu’est la OnePlus Watch 2. Le constructeur chinois brade son ancienne génération de 379 euros à 179 euros.

Google Maps sur la OnePlus Watch 2 pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La société chinoise OnePlus à fait la une des médias il y a quelques semaines pour le report de la sortie de sa prochaine montre connectée : la OnePlus Watch 3. Pourquoi ? Une erreur de frappe sous le cadran, de « Made in China » à « Meda in China », voilà le sujet du report. La marque s’en est bien amusée et a réussi à en faire un petit buzz sur les réseaux. Cela n’enlève pas que sa sortie a pris un mois de retard à cause cette inversion de lettre. Quoi qu’il en soit, si vous êtes à la recherche d’une montre sans faute typographique et surtout à un bon prix, la OnePlus Watch 2 est proposé à moitié prix avec des cadeaux offerts en prime !

C’est quoi, la OnePlus Watch 2 ?

Android dans sa version Wear

Un écran OLED et un design raffiné

Une très belle autonomie pour une montre

Au lieu de 379 euros, la OnePlus Watch 2 (46 mm) est aujourd’hui disponible en promotion à 179 euros sur le site officiel de la marque.

Notez que les OnePlus Buds 3 et un bracelet pour la montre sont en cadeaux, il faut les sélectionner lors de l’achat.

Une belle montre connectée avec un Wear OS bien optimisé

La OnePlus Watch 2 est une montre au design et à la construction raffiné, son écran OLED propose une expérience de lecture optimale même lorsque vous êtes en plein soleil. L’autonomie de cette smartwatch est l’un des points forts.

La OnePlus Watch 2 est propulsée par un double système d’exploitation : RTOS et Wear OS, une combinaison intelligente qui lui permet d’atteindre une autonomie allant jusqu’à quatre jours en usage classique. Pour ceux qui souhaitent encore plus d’endurance, le mode économie d’énergie prolonge son utilisation jusqu’à 10 jours, une performance bien supérieure à celle de nombreuses montres connectées sur le marché.

La recharge de la OnePlus Watch 2 est un atout non négligeable, permettant de passer de 0 à 100 % en moins d’une heure grâce à la technologie de charge rapide VOO. Un véritable avantage pour ceux qui ne veulent pas attendre des heures avant de repartir avec une montre pleinement opérationnelle.

Cependant, il y a un bémol : la compatibilité avec la recharge sans fil est absente. À la place, OnePlus propose un dispositif de charge magnétique qui vient se fixer aux broches situées sous le boîtier. Ce chargeur, inclus dans la boîte et qui se connecte via USB-C, est tout de même une bonne nouvelle pour celles et ceux qui cherchent une solution universelle et rapide.

Pas de problème de typo ici, mais quelques absences notables

L’une des absences majeures de cette montre est bien entendu le manque de couronne rotative pour naviguer facilement dans la montre, c’est pratique lorsque les doigts sont un peu trop gros pour un petit écran. Le poids aussi peut se faire ressentir sur le poignet avec 80 grammes, les concurrentes oscillent entre 26 g et 59 g pour les plus lourdes.

Pour vous faire oublier ces petits défauts, sachez que OnePlus avec la grosse réduction sur la montre (52 %) offre des OnePlus Buds 3 des écouteurs sans-fil intra-auriculaire compatibles Hi-Res Audio (codec LHDC), avec une réduction de bruit active et une autonomie annoncée de 44 heures (d’après la firme). Et ce n’est pas tout puisqu’un bracelet est aussi offert.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la OnePlus Watch 2.

Afin de comparer la OnePlus Watch 2 avec d’autres références de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées du moment.

