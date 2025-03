La RTX 5070 de Nvidia est encore disponible au bon prix, mais pour combien de temps ?

Pour les possesseurs de RTX 3000 ou RX 6000 chez AMD qui souhaiteraient renouveler leur carte graphique, c’est le moment oĂą jamais. La RTX 5070 est disponible Ă 649 euros, un prix avantageux quand on sait qu’il peut vite grimper au vu du stock restreint.

Après avoir sorti une sĂ©rie 4000 très convaincante, Nvidia revient sur les devants de la scène avec les RTX 5000. Parmi elles, on retrouve la 5070, une carte graphique milieu de gamme pour jouer en 1 440p mais qui peut supporter des usages en 4K pour les jeux compatibles. Si cette dernière vous intĂ©resse, sachez qu’en ce moment, elle est disponible Ă moins de 650 euros, soit son prix conseillĂ© alors fait vite.

Les forces de la RTX 5070

Parfaite pour jouer en 1 440p

Le DLSS 4 et la Multi-Frame Generation, un vrai argument

DĂ©bloque le ray tracing par rapport Ă une RTX 3070

Difficile de trouver des offres sur les cartes graphiques de Nvidia, surtout quand celles-ci finissent rapidement en rupture de stock. Bonne nouvelle : aujourd’hui chez PC Componentes, on trouve la Nvidia GeForce RTX 5070 de Zotac Ă 649 euros. La version OC est quant Ă elle disponible Ă 699 euros.

Une carte graphique Ă l’aise pour jouer en 1 440p

La GeForce RTX 5070 succède à la RTX 4070 et offre un gain de performance et la possibilité de jouer à des titres en ray tracing dans des conditions enfin acceptables en 1440p. Ce modèle de chez Zotac est doté de 16 Go de mémoire vidéo GDDR7 avec une interface 192 bits.

Lors de nos benchmarks, en 1440p, elle offre un peu moins de 3% de performances en plus par rapport Ă une RTX 4070 Super. En 4K, la RTX 5070 progresse de 7% par rapport Ă la 4070 Super, avec une progression assez notable de Cyberpunk 2077 (+22,3%) qui atteint les 50 FPS.

Les progrès apporter grâce Ă l’IA

Cette nouvelle gĂ©nĂ©ration change vraiment la donne grâce au DLSS 4, exclusif aux RTX 50xx. Cette technologie amĂ©liore la qualitĂ© et la fluiditĂ© des jeux vidĂ©o. Comment ? En utilisant l’IA pour rendre les images plus nettes et rĂ©alistes. Il gĂ©nère des images supplĂ©mentaires pour augmenter le nombre d’images par seconde, ce qui rend les jeux plus fluides.

Avec la Multi-Frame Generation, la DLSS 4 permet tout simplement de permettre le jeu en 4K et ray tracing, sans vous faire payer le prix fort en performance. Durant notre test, nous avons pu atteindre 150 et 160 FPS sur le jeu Cyberpunk 2077 et Alan Wake 2 en 1 440p. En 4K, on tourne autour des 125 FPS en DLSS Performance.

Enfin, la RTX 5070 relève une consommation maximale de 250 W. En revanche, le système de refroidissement s’est avéré particulièrement bruyant par rapport aux autres modèles de la gamme.

Pour plus de dĂ©tails, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test sur la carte graphique Nvidia GeForce RTX 5070.

