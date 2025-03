Le Samsung Galaxy S24+ vaut toujours le détour, surtout avec cette belle promotion des ventes flash d’Amazon

Le Samsung Galaxy S24 Plus a beau avoir été remplacé par le puissant Samsung Galaxy S25 Plus, il n’a pas non plus perdu de son intérêt. Il est même encore plus recommandable quand il est affiché à 919 euros au lieu de 1 169 euros sur Amazon, pendant les ventes flash de printemps.

Certes, le Samsung Galaxy S25 Plus, lancé cette année, embarque un puissant Snapdragon 8 Elite et un logiciel dernier cri. Mais le Samsung Galaxy S24 Plus, qui se contente d’un Exynos 2400, n’a pas dit son dernier mot et reste une bonne solution à envisager pour qui souhaite un smartphone puissant, bien conçu et avec un bon suivi logiciel. Son rapport qualité-prix est en plus bien meilleur qu’avant, puisque pendant les ventes flash de printemps d’Amazon, il est affiché à -21 %.

Les atouts du Samsung Galaxy S24 Plus

Un design maîtrisé

Une belle dalle OLED LTPO de 6,7 pouces

Sept ans de mises à jour

Lancé à 1 169 euros, le Samsung Galaxy S24 Plus (256 Go) est en ce moment proposé à 919 euros sur Amazon.

Un grand écran qui flatte la rétine

Ce Samsung Galaxy S24 Plus est tout d’abord un clone du S24, mais en plus grand, forcément. Il est donc moins pratique à prendre en main, mais sa préhension est loin d’être désagréable, surtout qu’il demeure suffisamment fin (7,7 mm). On a aussi droit à un design premium avec ces tranches plates et ces coins arrondis. Les finitions sont donc globalement toujours aussi excellentes, de même que la résistance de l’appareil, protégé par du Gorilla Glass Victus 2 et certifié IP68.

Côté écran, on a ici droit à une grande dalle OLED LTPO de 6,7 pouces, qui peut donc moduler son taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. La marque a par ailleurs misé sur du QHD+, et non sur du FHD+ uniquement comme sur le S24. Dommage toutefois que le spectre DCI-P3 ne soit couvert qu’à 88,3 % en mode Vif, quand le spectre sRGB est couvert à 129 %. On se console avec l’excellente luminosité (1 340 cd/m² en SDR et 2 360 cd/m² HDR), qui permet de lire l’écran même en plein soleil.

Un bon smartphone pour les tâches quotidiennes, mais…

Le S24 Plus embarque une puce Exynos 2400, épaulée par 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Certes, le S25 Plus fait beaucoup mieux avec son Snapdragon 8 Elite, mais le modèle de 2024 fait largement le job pour toutes les tâches du quotidien. Attention, il souffre d’instabilités régulières et d’une forte chauffe en jeu. Côté logiciel, One UI est évidemment en place (vivement One UI 7 en avril, d’ailleurs) avec son interface toujours aussi agréable à utiliser. N’oublions pas les sept ans de mises à jour promis, bien sûr, mais aussi les fonctions d’intelligence artificielle Galaxy AI.

Côté photo, la configuration du S24 Plus est la même que sur le S24, avec un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, un téléobjectif x3 de 10 Mpx et un capteur selfie de 12 Mpx. Une belle polyvalence est ainsi offerte, mais les choix optiques du fabricant génèrent des résultats parfois assez troublants en raison des « problèmes de flou » liés à la profondeur de champ. Enfin, côté autonomie, le S24 Plus renferme une batterie très généreuse de 4 900 mAh, lui permet de tenir une journée et demie avec une utilisation pas trop intensive. Bonne nouvelle, un chargeur rapide de 25 W est inclus ici.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S24 Plus.

À lire aussi :

Smartphones : quel est le meilleur Samsung Galaxy à acheter en 2025 ?

