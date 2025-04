Samsung TQ55S85D : cet excellent TV 4K OLED de 55 pouces, avec ports HDMI 2.1, chute sous les 1 000 € grâce à cette offre

Dalle OLED, multiples compatibilités, ports HDMI 2.1 pour le gaming… Il ne manque pas grand-chose au téléviseur Samsung TQ55S85D. Pas même un bon prix, puisqu’on le trouve en ce moment à 989,99 euros chez Auchan et E.Leclerc.

Samsung ne conçoit pas uniquement des TV QLED. Le fabricant touche aussi à l’OLED, la preuve avec son modèle TQ55S85D, qui cumule les atouts : ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K@120fps, dalle 4K OLED rafraîchie à 100 Hz… En temps normal, une référence aussi bien équipée est forcément très onéreuse, mais actuellement, on peut trouver ce Samsung TQ55S85D à moins de 1 000 euros.

Les points à retenir du Samsung TQ55S85D

Une dalle OLED 4K de 55 pouces rafraîchie à 100 Hz

Une compatibilité HDR, HDR10+ et HLG

Quatre ports HDMI 2.1

Auparavant proposé à plus de 2 000 euros, le TV OLED Samsung TQ55S85D est en ce moment affiché à 989,99 euros chez Auchan et E.Leclerc.

Une grande dalle OLED aux noirs profonds

Ce TV Samsung TQ55S85D présente tout d’abord un design élégant avec son cadre fin et ses bordures quasi imperceptibles. De quoi profiter davantage de sa dalle 4K OLED de 55 pouces, qui offre, grâce à sa technologie d’affichage, des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs bien vives. L’OLED permet encore et toujours de rendre chaque contenu visionné bien plus agréable à l’œil, et à ce prix, c’est vraiment une bonne affaire.

Pour couronner le tout, le téléviseur supporte aussi les formats HDR10, HDR10+ et HLG. Ce n’est plus une surprise venant de Samsung, mais le Dolby Vision n’est toujours pas de la partie. On se console avec le mode Filmmaker, qui permet de profiter d’un film avec les réglages de l’image préconisés par son réalisateur. Le TV embarque aussi le processeur NQ4 AI Gen2, qui se charge de l’upscaling des contenus jusqu’en 4K et de l’optimisation de chaque image. Notez que l’appareil dispose d’un taux de rafraîchissement natif de 100 Hz, soit l’assurance d’une bonne fluidité. Côté audio, le Dolby Atmos est là pour offrir une expérience sonore bien immersive.

Les gamers sont servis

Le TV Samsung TQ55S85D a beau être idéal pour les films et les séries, il l’est tout autant pour le gaming. Et ce, grâce à ses quatre ports HDMI 2.1, qui autorisent la 4K@120fps. Les détenteurs d’une console next-gen pourront ainsi enchaîner les parties dans les meilleures conditions. Ajoutons à cela la présence des technologies d’optimisation pour les jeux, à savoir le VRR (Variable Refresh Rate), qui limite les déchirements d’image, et l’ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit la latence. L’AMD FreeSync Premium est aussi de la partie, de même qu’un accès au Gaming Hub, la plateforme de jeux en streaming de Samsung.

Enfin, Samsung oblige, le TV tourne sous TizenOS, un système sur lequel on trouve une foule d’applications incontournables, comme les plateformes de streaming. Il intègre même un hub SmartThings, grâce auquel on peut contrôler des appareils intelligents directement depuis le TV.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV OLED du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.