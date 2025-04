Amazon fait chuter le prix de ces nouveaux écouteurs sans fil ultra-endurants signés Huawei 

Avec leurs 42 heures d’autonomie, les Huawei FreeBuds SE 3 se démarquent clairement de la concurrence. S’ils vous intéressent, sachez qu’Amazon les propose actuellement en promotion à 39,99 euros au lieu de 49,99 euros.

Huawei FreeBuds SE 3 // Source : Huawei

Les Huawei FreeBuds SE 3 font partie des toutes dernières paires d’écouteurs sans fil lancés par la marque chinoise. Certes, ses excellents FreeBuds Pro 4 occupent en ce moment le devant de la scène, mais ces FreeBuds SE 3, bien plus abordables, ont aussi de nombreux atouts, à commencer par leur excellente autonomie promise. Leur prix très doux est également un gros avantage : en ce moment, on les trouve d’ailleurs en promotion, à moins de 40 euros.

Ce que proposent les Huawei FreeBuds SE 3

Une certification IP54

La norme Bluetooth 5.4

Une autonomie de 42 heures avec leur boîtier

Lancés à 49,99 euros, les Huawei FreeBuds SE 3 sont aujourd’hui disponibles à 39,99 euros sur Amazon.

Si vous cherchez une paire d’écouteurs sans fil encore moins chère, sachez que les précédents Huawei FreeBuds SE 2 sont quant à eux proposés à 29 euros au lieu de 39,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Huawei FreeBuds SE 3. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un boîtier stylé, qui promet une autonomie monstre

Les Huawei FreeBuds SE 3 sont des écouteurs légers (3,8 g chacun) et plutôt élégants, avec leur tige métallique brillante et leur format bouton. Ils sont d’ailleurs dénués d’embouts entrant dans le conduit auditif, ce qui les empêche de proposer une isolation passive vraiment correcte. Les écouteurs sont également certifiés IP54, ce qui leur permet de résister à des éclaboussures ainsi qu’à la sueur.

Les FreeBuds SE 3 s’accompagnent d’un boîtier de charge tout aussi classe, avec son design bi-matière associant un cuir synthétique finement grainé à des éléments métalliques. Son principal atout, c’est évidemment l’autonomie qu’il offre. Avec lui, les écouteurs peuvent fonctionner durant 42 heures, selon Huawei. De quoi les placer parmi les écouteurs les plus endurants du marché. La charge rapide est même de la partie : il est ainsi possible, toujours d’après la marque, de récupérer 3 heures d’autonomie en 10 minutes de charge seulement.

Des écouteurs en toute simplicité

Concernant l’appairage initial des écouteurs, celui-ci se fait très facilement en ouvrant simplement le boîtier à proximité d’un smartphone compatible. Un bouton de fonction situé sur le boîtier permet également un appairage manuel si nécessaire. Autrement, les écouteurs sans fil fonctionnent avec l’application Huawei AI Life, depuis laquelle on peut notamment personnaliser l’égaliseur, localiser les écouteurs en cas de perte ou encore régler les contrôles tactiles des oreillettes.

Côté audio, chaque écouteur est doté d’un transducteur de 10 mm de diamètre ayant une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz. Ils bénéficient aussi de la norme Bluetooth 5.4, garantissant une connexion stable et une synchronisation audio-image précise, et sont compatibles avec les codecs SBC et AAC, les plus courants. Enfin, les FreeBuds SE 3 n’intègrent aucune fonction de réduction de bruit active. Vu leur prix et leur format ouvert, ce n’est pas vraiment étonnant.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références qui ne nécessitent pas de se ruiner, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil pas chers du moment.

