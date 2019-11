Le Black Friday débute la semaine prochaine, mais cela n’empêche pas certains revendeurs de commencer à proposer des offres en ce sens. C’est aujourd’hui le cas d’Amazon et de Cdiscount avec de nombreuses réductions intéressantes sur les produits high-tech, en passant par les smartphones, les objets connectés, les casques audio et bien d’autres. Découvrez notre sélection qui mérite votre argent.

La fin de l’année approche et cela veut dire une chose : Black Friday. L’événement commercial prend officiellement place du 29 novembre au 2 décembre 2019, pour se clôturer avec la journée du Cyber Monday le lundi d’après. Tous les ans, les promotions arrivent généralement bien avant le fameux vendredi noir, grâce à un phénomène dorénavant appelé la Black Week. Cette semaine noire (qui commencera le 25 novembre chez nous) a pour but de dévoiler une partie des offres avant l’heure, mais force est de constater que, cette année, les revendeurs sont encore plus précoces qu’auparavant.

Dès aujourd’hui, on voit alors émerger une sorte de « pré-Black Week/Friday » chez certains e-commerçants, dont Amazon et Cdiscount, avec des promotions déjà très intéressantes sur les produits Tech. Smartphones, objets connectés, accessoires, casques audio… Découvrez notre top 7 des offres de ce tour de chauffe.

Le Samsung Galaxy S10 512 Go à 859 €

Le Samsung Galaxy S10 est le flagship de 2019 pour la marque coréenne. Bien équilibré, il répond à tous les critères d’un smartphone premium, notamment par les finitions exemplaires de son design borderless, la qualité de son écran Dynamic AMOLED, la puissance de son Exynos 9820 ou encore la polyvalence de son triple capteur photo. Il n’est pas le plus autonome avec sa batterie de 3 400 mAh, mais cela est facilement compensé par sa compatibilité avec la charge rapide et sans fil. De plus, il est certifié IP68.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S10.

Le Samsung Galaxy S10 en bref

Un écran Dynamic AMOLED de toute beauté

Une puissance élevée grâce au Exynos 9820

La polyvalence de son triple capteur photo

L’interface One UI, agréable à utiliser au quotidien

La version 512 Go du Samsung Galaxy S10 est aujourd’hui disponible à 859 euros sur Amazon, contre 1 159 euros habituellement.

Retrouvez le Samsung Galaxy S10 512 Go à 859 €

L’iPhone XR 64 Go à 589 €

Remplacé par l’iPhone 11 cette année, le modèle XR est l’ancien smartphone abordable de la marque à la pomme. Il fait quelques sacrifices, notamment en faisant l’impasse sur l’écran OLED ou un double capteur photo, mais rien de grave pour son prix aujourd’hui. Son écran IPS LCD de 6,1 pouces est parfaitement calibré et son mono capteur de 12 mégapixels prend des clichés de toute beauté, sauf de nuit. Il est enfin propulsé par la puce A12 Bionic pour assurer une expérience utilisateur fluide, mais aussi pour faire tourner des jeux gourmands. De plus, il est autonome (1 à 2 jours d’utilisation) et est compatible avec la charge sans fil.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone XR.

L’iPhone XR en bref

Le meilleur écran LCD du marché

Des performances au top en 2019

Le meilleur rapport qualité/prix chez Apple

La version 64 Go de l’iPhone XR est aujourd’hui disponible à 589 euros sur Cdiscount, contre 859 euros à sa sortie.

Retrouvez l’iPhone XR 64 Go à 589 €

L’Apple Watch Series 4 à partir de 389 €

Le prix de l’Apple Watch Series 4 a bien baissé depuis la sortie du nouveau modèle, mais ce n’est pas pour autant qu’elle devient inintéressante, bien au contraire. Elle conserve le format rectangulaire tout en arrondissant les angles et s’entoure d’un cadre en aluminium du plus bel effet. De plus, son écran OLED de 1,78 pouce s’agrandit de 30 % par rapport à la Series 3. On pourrait regretter la fonctionnalité Always-on Display de l’Apple Watch Series 5, mais on ne va pas chipoter pour le prix, d’autant plus qu’elle est tout aussi puissante que son successeur grâce à sa puce S4 bicœur 64 bits.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire le test de l’Apple Watch Series 4 sur Numerama.

L’Apple Watch Series 4 en bref

Un design rectangulaire, mais toujours élégant

Une autonomie estimée à 18 heures selon le constructeur

Tout aussi intéressante que la Series 5, la boussole et le Always-on en moins

Que ce soit en 40 ou 44 mm, l’Apple Watch Series 4 est aujourd’hui disponible à partir de 389 euros sur Amazon, contre un minium de 459 euros à sa sortie.

Retrouvez l’Apple Watch Series 4 (40 mm) à 389 €

Xiaomi Roborock S50 à 319 €

Le Xiaomi Roborock S50 est l’un des aspirateurs robots avec le meilleur rapport qualité/prix du marché. Il facilitera grandement votre quotidien grâce à un nettoyage efficace de votre intérieur. Pour cela, il peut compter sur de nombreux capteurs pour se réparer dans l’environnement, avec notamment un capteur laser pour cartographier les différentes pièces de votre maison/appartement, visible ensuite depuis l’application mobile dédiée. Vous pourrez ensuite lui demander de faire un ménage sélectif des pièces, planifier des horaires de nettoyage et bien d’autres. Son autonomie est d’ailleurs très confortable, estimée à deux heures pleines pour environ 100 mètres carrés nettoyés en une seule charge. De plus, il revient automatiquement à son ancienne tâche et peut même passer la serpillière.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test complet du Xiaomi Roborock S50.

Le Roborock S50 en bref

Un aspirateur-robot très efficace

Les nombreuses fonctionnalités disponibles

Une autonomie excellente pour cette gamme de prix

Il est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

L’aspirateur connecté Roborock S50 de Xiaomi (2ème génération) est aujourd’hui disponible à 319 euros sur Cdiscount, contre 499 euros habituellement.

Retrouvez le Roborock S50 à 319 euros

Les Apple AirPods 2 à partir de 139 €

Les AirPods 2 représentent une évolution mineure du modèle de base lancé en 2016. On retrouve d’ailleurs beaucoup de points communs entre les deux : le design blanc avec de longues tiges, l’autonomie de 5 heures environ ou encore la compatibilité avec le Bluetooth 5.0. Cependant, quelques nouveautés en font aujourd’hui de très bons écouteurs sans fil si vous avez un iPhone. Tout d’abord, ils proposent désormais l’activation de l’assistant grâce à Dis Siri sans passer par le téléphone. Ensuite, le boîtier supporte dorénavant la charge sans fil.

Les écouteurs de la pomme sont également compatibles avec Android. Pour les intéressés, nous avons réalisé un petit tutoriel.

Les AirPods 2 en bref

Le confort absolu pour tous ceux qui ne supportent pas les intra

L’intégration native de Siri dans les oreillettes

Compatibles avec Android

Sur Cdiscount, les Apple AirPods 2 sont remisés à 169 euros avec le boîtier de charge sans fil, et à 139 euros sans, contre respectivement 229 et 179 euros.

Retrouvez les AirPods 2 (avec charge sans fil) à 169 €

Retrouvez les AirPods 2 (sans charge sans fil) à 139 €

Le casque Sony CH-700N avec réduction de bruit active à 99 €

Eh oui, pas besoin de dépenser une somme astronomique pour avoir un casque sans fil avec un système d’annulation du bruit ambiant. Alors oui, la réduction n’est pas aussi impressionnante que sur un casque haut de gamme tel que le Sony WH-1000XM3, mais c’est déjà surprenant pour ce prix. De plus, il faut prendre en compte que le casque profite de tout le savoir du constructeur japonais en la matière. La qualité sonore est par ailleurs au rendez-vous, il prend notamment en charge les codecs SBC, AAC, aptX et même aptX HD.

Selon le constructeur, l’autonomie est estimée à 35 heures sans la réduction de bruit activée. Il est également compatible avec la charge rapide. Comptez 10 minutes pour écouter pendant 60 minutes vos musiques préférées.

Le Sony WH-CH700N en bref

Il est confortable et léger

La réduction de bruit active

Sa compatibilité avec aptX et aptX HD

Intègre désormais Google Assistant

Au lieu de 179 euros, le Sony WH-CH700N est aujourd’hui remisé à 99 euros sur Amazon, soit une économie de 80 euros sur son prix d’origine. Le casque sans fil est disponible en trois coloris : noir, bleu et gris.

Retrouvez le casque Sony WH-CH700N à 99 euros

Le SSD Samsung 860 QVO 1 To à 94 €

Le SSD Samsung 860 QVO possède une capacité de 1 To, suffisante pour installer votre système d’exploitation et stocker de nombreux logiciels ou jeux. Concernant sa vitesse, il peut atteindre jusqu’à 550 Mo/s en lecture et jusqu’à 520 Mo/s en écriture, selon le constructeur et variant selon les configurations de votre machine. De plus, il intègre la 4e génération de mémoire V-NAND, ce qui lui permet de gagner en endurance, en rapidité et également de baisser la consommation énergétique.

Le SSD Samsung 860 QVO en bref

Plus compact, plus résistant et plus rapide qu’un HDD

Un rapport capacité/prix très intéressant

La fiabilité de la gamme QVO

Le SSD Samsung 860 QVO d’une capacité de 1 To est aujourd’hui remisé à 94 euros sur Amazon, au lieu de 149 euros habituellement.

Retrouvez le SSD Samsung 860 QVO 1 To à 94 euros