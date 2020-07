Faites l’expérience d’un Chromebook avec Asus pendant les soldes

Au fil des années, les Chromebook sont devenus de plus en plus intéressants. ChromeOS s'est étoffé et a su parfaire son idée de départ d'un OS presque 100 % en ligne. Avec le pack laptop Asus 14", sa housse et une souris à 329 euros, il est l'heure de se lancer.

ChromeOS n’est plus l’obscur système d’exploitation lancé par Google. Il a évolué et a trouvé un secteur parfait : les ordinateurs « premier prix ». Le système est si peu gourmand qu’il peut tourner sans aucun problème sur un ordinateur à la fiche technique modeste. Ce qui en fait l’OS parfait pour ceux cherchant un ordinateur au prix modique pour des tâches simples comme la navigation sur le web ou de la bureautique.

En bref

L’étonnant et séduisant ChromeOS

L’écran tactile 14 pouces

L’autonomie de 10h

Le pack Chromebook Asus C423NA 14″ avec housse et souris est disponible à 329 euros à la Fnac, au lieu de 479 euros habituellement.

Pour en savoir plus 👇

Cet Asus C423NA possède une fiche technique parfaite pour un Chromebook. Il embarque un processeur Intel Celeron N3350, double cœur avec une fréquence maximale de 2,4 GHz, couplé à 8 Go de mémoire vive LPDDR4. Un combo supérieur à pas mal d’autres laptops sous ChromeOS qui promet de très bonnes performances pour les tâches quotidiennes.

L’écran HD de 14 pouces possède des bords très fins qui donnent une sensation de PC haut de gamme. Il est également tactile pour utiliser son doigt ou un stylet, malheureusement, il n’est pas 2 en 1 et l’écran ne se replie pas entièrement pour devenir une tablette.

Mais la force de ce laptop, c’est ChromeOS. Le système d’exploitation de Google mise sur un OS où le navigateur web, Chrome, serait au centre de la plupart des tâches. Comme notre usage a évolué au fil du temps grâce aux smartphones. La plupart des tâches classiques réalisées sur un ordinateur se font depuis notre navigateur.

On va regarder un film sur Netflix, rédiger un texte sur Google Docs, stocker nos fichiers dans le cloud, écouter de la musique sur Spotify et ça, Google l’a bien compris. Avec ChromeOS, pas besoin d’une machine à la fiche technique impressionnante. L’OS est léger et fluide, car la plupart des tâches se résument à utiliser le navigateur Chrome pour retrouver des services en ligne.

Mais Google a quand même prévu une compatibilité plus large que seulement Chrome, l’OS peut faire tourner la plupart des applications Android du Google Play Store et va bientôt accueillir des logiciels comme Steam. Enfin, ChromeOS propose une continuité avec votre smartphone Android, vous pouvez répondre à un appel depuis votre ordinateur ou déverrouiller votre Chromebook avec votre téléphone.

