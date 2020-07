RED : dernier jour pour l’offre fibre à 23 €/mois avec d’excellents débits

C'est le dernier jour pour profiter des différentes options offertes dans l'offre RED by SFR. Vous pouvez bénéficier aujourd'hui de la fibre optique avec des débits allant jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement pour 23 euros par mois.

Si vous êtes éligible à la fibre optique, RED propose son offre à près de 20 euros par mois avec l’option Très Haut Débit incluse. Elle permet d’aller jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement, et c’est le dernier jour pour en profiter à ce prix.

En bref

Jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement

Des appels vers les fixes et mobiles illimités vers 100 destinations

Le décodeur TV en option à partir de 2 € de plus par mois

C’est le dernier jour pour profiter de l’offre RED by SFR avec l’option Très Haut Débit incluse pour 23 euros par mois. L’option appels illimités est aussi incluse, soit une économie totale de 10 euros par mois sur le forfait internet sans condition de durée. Vous bénéficiez en plus d’un mois offert.

Si vous n’êtes pas éligible à la fibre, une version ADSL de cette offre est disponible pour 16 euros par mois.

Pour en savoir plus 👇

Avec l’abonnement de RED by SFR, vous bénéficiez d’un accès illimité à Internet avec un débit descendant allant jusqu’à 1 Gb/s et un débit montant de 500 Mb/s grâce à l’option Débit + offerte jusqu’à aujourd’hui, le 20 juillet. La box est compatible Wi-Fi 5 pour pouvoir profiter d’une connexion stable au quotidien. Ces débits peuvent en revanche varier en fonction de votre domicile.

Il est aussi possible d’appeler avec votre numéro fixe vers 100 destinations depuis la France. Grâce à l’option appels illimités, vous pourrez appeler les numéros fixes, mais aussi les numéros mobiles. Par ailleurs, si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone fixe, c’est possible et gratuit. Il suffit de faire la demande de portabilité du numéro.

L’offre de base ne comprend pas de décodeur TV, mais il est tout à fait possible de le prendre en option. Pour 2 euros de plus par mois, vous pourrez profiter de 35 chaînes, dont les premières de la TNT. Avec l’option à 4 euros de plus, vous bénéficierez de 100 chaines télévisées.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre.

