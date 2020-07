Le SSD 500 Go ultra compact de SanDisk est soldé sur Amazon

Avec la présence d'une encoche pour accrocher un mousqueton, le SanDisk Extreme d'une capacité de 500 Go est sans aucun doute l'un des SSD portables les plus compacts qui existent. Pour les soldes d'été 2020, on le trouve à 87 euros (au lieu de 109 euros) sur Amazon.

Si vous jugez les disques durs externes trop imposants, optez pour un SSD portable. Celui de SanDisk ne mesure que 9,6 x 4,9 x 0,9 cm pour 40 grammes seulement, soit presque du même format que votre carte bancaire. C’est tellement pratique et ça donne encore plus envie avec une promotion pendant les soldes.

En bref

Un SSD ultra compact pour faciliter le transport

Des débits élevés, environ 500 Mo/s

La compatibilité USB C

Au lieu de 109 euros, le SSD portable SanDisk Extreme de 500 Go est aujourd’hui disponible à 87 euros sur Amazon, soit une économie de plus de 20 euros sur son prix habituel.

Pour en savoir plus 👇

Ne vous fiez pas à la petite taille du SSD portable SanDisk Extreme 500 Go, car il assure des débits à 500 Mo/s aussi bien en lecture qu’en écriture. C’est tout de même une vitesse de transfert 5 fois supérieure à celle d’un disque dur classique. De plus, il est compatible USB-C. On trouve à cet effet dans la boîte un câble de 16 centimètres et même un adaptateur vers USB-A.

Son design est plutôt mignon, il est d’ailleurs recouvert d’une texture en gomme pour éviter de glisser quand il est posé sur une surface inclinée. De plus, notez qu’il est certifié IP55 pour résister aux éclaboussures et à la poussière.

Ce qui surprend est surtout la compacité étonnante de ce SSD portable. Il ne mesure que 9,6 x 4,9 x 0,9 cm pour 40 grammes seulement. Un côté indéniablement pratique au quotidien pour transporter le SSD partout avec soi. Il peut se faufiler aisément dans une poche, et même s’accrocher à votre trousseau de clés grâce à sa petite encoche.

