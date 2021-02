Le prix de l’iPhone 12 est actuellement en baisse chez Amazon et Cdiscount

Les nouveaux produits Apple ne sont que très rarement en promotion, pourtant le nouvel iPhone 12 a aujourd'hui droit à une baisse de prix. C'est sur Amazon et Cdiscount que cela se passe, où le smartphone de la Pomme s'affiche à 849 euros au lieu de 909.

Quatre nouveaux iPhone ont été lancés en fin d’année 2020, mais un seul est aujourd’hui en promotion. Il s’agit de l’iPhone 12 classique, un smartphone qui se veut un peu plus généreux que le modèle Mini tout en faisant abstraction de la mention Pro. On le trouve en ce moment avec une réduction de 60 euros sur son prix d’origine.

En bref

L’écran OLED de 6,1 pouces

La toute-puissance de la puce A14

La charge sans fil compatible avec MagSafe

Au lieu de 909 euros habituellement, l’Apple iPhone 12 (version 64 Go) est actuellement remisé à 849 euros sur Amazon et Cdiscount. Le smartphone est disponible en plusieurs coloris à ce prix.

Pour en savoir plus 👇

L’iPhone 12 classique partage beaucoup de points communs avec l’iPhone 12 Pro. On retrouve le même design et le même format, dans les deux cas un écran OLED de 6,1 pouces, avec la même taille d’encoche pour Face ID et la même protection Ceramic Shield sur la face avant. La seule différence que l’on peut sentir en main est l’écart de poids de 25 grammes entre les deux.

L’un comme l’autre est ensuite propulsé par la puce A14 qui offre des performances de haute volée en plus d’assurer une compatibilité avec le réseau 5G. Cette configuration permet, entre autres, de garantir une expérience utilisateur parfaitement fluide sous iOS 14 et de faire tourner sans problème tous les jeux les plus gourmands de l’App Store. Les deux smartphones proposent également la même autonomie avec 17 heures de lecture vidéo, selon Apple, et apportent tous les deux une compatibilité avec les accessoires MagSafe et la charge sans fil.

L’élément qui va surtout faire la différence est l’appareil photo. L’iPhone 12 classique intègre un double appareil photo 12 mégapixels, avec objectif grand-angle et ultra grand-angle, qui est déjà capable de grandes prouesses. Le résultat est très convaincant, toujours avec cette simplicité propre à Apple de capturer un beau cliché dans tous les cas. Si vous voulez un peu plus de polyvalence, il faudra toutefois vous tourner vers l’iPhone 12 Pro qui rajoute un téléobjectif et un capteur LiDAR, tout en ayant la possibilité d’utiliser le format Apple ProRAW.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de l’Apple iPhone 12.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple iPhone 12.

Pour aller plus loin

Afin de choisir l’iPhone qui correspond à vos besoins et à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Apple en 2021.