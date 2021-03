Forfait mobile : voici les offres sans engagement du mois de mars chez Sosh

Sosh revient pour le mois du printemps avec deux forfaits mobile en série limitée. Le premier propose 60 Go de 4G pour 13,99 euros par mois et l'autre 70 Go pour seulement 1 euro de plus. Les offres sont disponibles jusqu'au 29 mars prochain.

Avec Sosh, vous bénéficierez d’un forfait mobile qui profite d’un débit optimal et d’une couverture dans (presque) tout la France grâce aux infrastructures Orange, via une offre sans engagement à petit prix. C’est tout simplement le réseau mobile numéro 1 selon l’ARCEP, qui devient encore plus intéressant avec une série limitée.

En bref

En France, 60 Go ou 70 Go de 4G

Avec 8 ou 10 Go depuis l’Europe et les DOM

Et sans oublier les appels, SMS/MMS illimités partout

Jusqu’au 29 mars 2021 à 9h du matin, Sosh propose un forfait 60 Go à 13,99 euros par mois et un forfait 70 Go à 14,99 euros par mois. Le tout sans prix qui double après un an.

Pour en savoir plus 👇

Le premier forfait en série limitée chez Sosh propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que 60 Go de données 4G, lesquels sont utilisables partout dans l’Hexagone. Les appels, SMS, MMS sont également illimités depuis et vers l’Europe et les DOM, avec 8 Go de data.

Le second propose lui aussi les appels, SMS et MMS illimités en France, avec les mêmes conditions depuis l’Europe et les DOM. En ce qui concerne l’enveloppe de données 4G, elle s’élève à 70 Go à l’intérieur des frontières françaises, ce qui est idéal pour les gourmands du streaming, et à 10 Go au-delà.

Notez d’ailleurs que, pour ces deux forfaits, le nombre de gigaoctets attribué en Europe/DOM n’est pas décompté de votre enveloppe en France.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Oui, c’est gratuit et il suffit de fournir à l’inscription le code RIO de votre ligne (à obtenir en appelant le 3179). En choisissant de conserver votre numéro, le changement d’opérateur se fera en plus sans coupure. En revanche, la création de votre nouvelle carte SIM (triple découpe) a elle un coût : 10 euros.

