Remise de 180 € pour le Oppo Reno 4 (Snapdragon 765G et charge rapide 65 W)

Le Oppo Reno 4 fait partie d'une famille de trois smartphones et a la charge de représenter le milieu de gamme, un segment très concurrentiel où il est difficile de se faire une place sans un bon rapport qualité-prix. Ce pour quoi il passe aujourd'hui de 549 à seulement 369 euros sur Amazon.

Il y a le Oppo Reno 4 Pro pour le haut de gamme, le Oppo Reno 4 Z pour l’entrée de gamme et, entre les deux, le Oppo Reno 4 classique. Un bon smartphone compatible 5G avec une fiche technique alléchante, mais qui proposait un prix de lancement légèrement trop élevé. Le tir est corrigé aujourd’hui avec une remise immédiate de 180 euros.

Le Oppo Reno 4 en bref

Un écran AMOLED de 6,5 pouces

La puissance du Snapdragon 765G

La charge très rapide jusqu’à 65 W

Au lieu de 549 à son lancement en fin d’année dernière, le Oppo Reno 4 avec 128 Go de stockage (non extensible) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 369 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus sur le Oppo Reno 4 👇

Le Oppo Reno 4 ressemble presque comme deux gouttes d’eau à la version Pro du smartphone chinois. Lui aussi propose un dos uni avec quelques reflets, un module photo aligné à l’horizontale sur la gauche et un écran AMOLED de 6,5 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, protégé par du verre Gorilla Glass 3. La seule différence est que la dalle est ici plate, et non incurvée sur les côtés. Notons également que le taux de rafraichissement est bloqué à 60 Hz.

Il partage également des similitudes avec son grand-frère au niveau de la fiche technique. On retrouve alors le performant Snapdragon 765G compatible 5G, mais épaulé par 8 Go de RAM au lieu de 12 sur le Oppo Reno 4 Pro. Cela reste une configuration très performante pour profiter d’une expérience utilisateur sans ralentissements ou faire tourner des jeux 3D avec des graphismes plus que convenables.

La bonne autonomie du smartphone chinois est assurée par une batterie de 4 020 mAh. Cela promet plus d’un jour d’utilisation. Il devrait même être plus endurant que le modèle Pro sans un mode 90 Hz particulièrement gourmand. La charge rapide SuperVOOC à 65 W n’est d’ailleurs pas sacrifiée sur ce Oppo Reno 4 classique, ce qui permet alors de faire une charge complète en moins de 45 minutes. Peu de concurrents proposent un équivalent sur ce segment tarifaire à l’heure où nous écrivons ces lignes, c’est donc un réel atout.

La photo est en revanche légèrement en retrait par rapport à la version Pro. Pas de mode nuit pour la vidéo ni de stabilité renforcée ou d’option Live HDR, mais l’appareil apporte tout de même une bonne polyvalence avec son module 48 + 8 + 2 mégapixels, qui permet de passer facilement du mode portrait à l’ultra grand-angle. Pour profiter du capteur monochrome, il faut aller chercher le filtre correspondant dans les options. Pour les selfies, vous pourrez compter d’un duo de 32 + 2 mégapixels dissimulé dans l’encoche en haut à gauche de l’écran.

