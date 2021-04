Realme X50 Pro : ce smartphone doté du Snapdragon 865 chute à 455 euros

Si vous êtes en recherche d'un smartphone performant, polyvalent, endurant et compatible 5G, le Realme X50 Pro 5G est certainement celui qu'il vous faut. Il est en ce moment trouvable sur Amazon pour 455 euros alors qu'il en vaut normalement 599 euros.

Le Realme X50 Pro 5G est un smartphone qui a su se montrer ultra compétitif en tant que flagship killer avec un lancement à un prix largement inférieur aux ténors du marché. Et bien, croyez-le ou non, mais il est aujourd’hui encore moins cher grâce à une réduction de 145 euros sur son prix habituel.

Le Realme X50 Pro 5G en bref

Un écran AMOLED de 6,4 pouces à 90 Hz

La puissance du Snapdragon 865

Une charge rapide de 65 W

Un an après son lancement, le Realme X50 Pro 5G a longtemps fait l’objet de promotions, mais il n’a jamais été trouvable à 455 euros (en version verte seulement) et c’est sur Amazon que ça se passe. La version rouge du smartphone est quant à elle trouvable pour 44 euros de plus sur le même site marchand.

Pour en savoir plus sur le Realme X50 Pro 5G 👇

Le véritable flagship killer de 2020, c’est lui ! Le Realme X50 Pro 5G concourait lui-même à ce titre l’année dernière face au OnePlus 8, son véritable concurrent direct. Avec un design soigné et son dos en verre dépoli, il aurait presque des allures de téléphone haut de gamme en plus de ses prestations techniques.

Il faut compter avec un écran AMOLED borderless de 6,44 pouces en résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement à 90 Hz, de quoi être largement à la page pour apprécier tout son contenu vidéo et autres applications visuellement gourmandes. De plus, l’appareil pourra directement mis à jour vers Android 11 dès le mois de mai et en version stable grâce à la dernière version de l’interface maison Realme UI 2.0.

Avec un Snapdragon 865 aux commandes, l’appellation de « flagship killer » n’est pas galvaudée. Le modèle en question est épaulé par 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, de quoi faire tourner n’importe quelle application ou jeu au maximum de ses capacités, même aujourd’hui. Realme a également vu les choses en grand pour l’autonomie de son X50 Pro avec une grosse batterie de 4 200 mAh et, surtout, une charge rapide de 65W permettant de passer de 10 à 100 % en moins de 30 minutes.

Côté photo/vidéo, le X50 Pro opte pour une solution composée de 4 capteurs : 64 + 12 + 8 + 2 mégapixels dont on apprécie la grande polyvalence avec, en prime, des modes ultra grand-angle et zoom x5 hybride, même si, comme on peut s’y attendre, le téléphone a encore du mal avec les scènes en faible luminosité.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à aller consulter notre test complet du Realme X50 Pro 5G.

L’offre n’est plus disponible ?

Si cette offre n’est plus d’actualité, vous pouvez jeter un œil aux autres offres disponibles sur les divers sites marchands via le tableau ci-dessous.

Pour comparer le Realme X50 Pro 5G

Afin de découvrir la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à découvrir notre guide des meilleurs smartphones haut de gamme en 2021.