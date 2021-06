French Days : les meilleures offres pour se faire plaisir à moins de 100 €

Comme chaque année, les French Days sont l'occasion de faire d'excellentes affaires. Même avec un budget serré, il est possible d'acquérir de bonnes références high tech. Voici notre sélection de produits à moins de 100 euros, en passant par des marques comme Xiaomi, Sony ou encore Logitech.

Vous avez attendu impatiemment les French Days pour valider votre panier de produits high-tech ? Vous avez bien fait, d’autant plus que les bonnes affaires sont légion à cette période. Certaines références profitent même de remises leur permettant de descendre sous la barre des 100 euros. La preuve avec cette sélection !

Les offres en un clin d’œil

Le casque Sony WH-CH710N

Les casques dotés de la réduction de bruit active sont plutôt onéreux. Il n’y a qu’à voir le prix de l’excellent Sony WH-1000XM4, qui n’est pas à la portée de toutes les bourses. Heureusement, cette même marque a dévoilé, il y a un an, le casque Bluetooth WH-CH710N, un modèle nettement moins cher qui intègre tout de même la technologie de réduction de bruit active. Et le résultat est concluant : même si la réduction de bruit sera forcément inférieure à celle des mastodontes plus performants, elle restera vraiment satisfaisante au quotidien, et elle isolera bien son utilisateur des bruits environnants grâce aux deux microphones intégrés.

En bref

Un casque confortable

Une réduction de bruit active moins chère

Une autonomie annoncée de 35 heures

D’abord proposé à 99,99 euros, le casque Sony WH-CH710N est désormais affiché à 79,99 euros à la Fnac, chez Darty, Boulanger et Amazon.

Le casque Marshall Major III

Les casques Bluetooth, c’est bien, mais la fiabilité du filaire reste toujours d’actualité. Le casque Marshall Major III fait ainsi partie des références les plus intéressantes, notamment grâce à son look très rock, typique de la marque connue pour ses amplis pour guitares. Cette identité se retrouve également dans la signature sonore du casque, constituée de basses maîtrisées, de médiums fluides et d’aigus bien clairs, le tout permis par ses transducteurs dynamiques de 40 mm. Nul besoin de préciser que ce casque sera particulièrement adapté aux fans de rock.

En bref

Un look iconique

Un casque ergonomique

Une signature sonore propre à Marshall

Habituellement affiché à 79,99 euros, le casque Marshall Major III est actuellement disponible à 39,99 euros à la Fnac.

Le pack Echo Dot 4 + ampoules connectées Philips Hue

L’Echo Dot a subi un petit lifting en 2020 : l’enceinte connectée d’Amazon a troqué son format galet contre un design cylindrique plus moderne, mais toujours aussi compact. Avec son expérience sonore améliorée et l’efficacité d’Alexa, qui exécutera toutes vos requêtes vocales, cet Echo Dot 4e génération sera un parfait allié au quotidien. Les Skills seront évidemment au rendez-vous pour vous permettre de personnaliser votre expérience grâce aux applications tierces. L’écosystème Amazon est par ailleurs compatible avec un grand nombre d’objets connectés, comme les ampoules Philips Hue White. Grâce à l’Echo Dot 4, vous pourrez ainsi allumer ou éteindre les ampoules, ou encore faire varier leur intensité lumineuse.

En bref

Le design moderne de l’Echo Dot 4

L’écosystème Amazon, toujours aussi pratique

Les ampoules Philips Hue qui délivrent une lumière blanche modulable

Initialement proposé à 89,99 euros, le pack Echo Dot 4 + Hue White est maintenant disponible à 44,99 euros chez Boulanger.

Si vous souhaitez bénéficier d’une horloge sur votre Echo Dot 4, cette version est elle aussi en promotion : elle passe de 69,99 euros à 39,99 euros sur Amazon.

Le réveil connecté Lenovo Smart Clock

Avec son écran IPS de 4 pouces, le réveil intelligent Lenovo Smart Clock facilitera grandement certaines tâches du quotidien. Il est capable d’afficher l’heure, la météo, l’actualité, des vidéos via YouTube, mais pourra également diffuser de la musique, vos podcasts préférés ou encore la radio. La présence de Google Assistant vous permettra quant à elle d’effectuer diverses commandes vocales, ou même de contrôler vos objets connectés.

En bref

Un écran tactile de 4 pouces

Une prise USB pour recharger d’autres appareils

Compatible avec Google Assistant

Habituellement affiché à 59,99 euros, le réveil intelligent Lenovo Smart Clock est actuellement disponible à 39,99 euros à la Fnac et chez Boulanger.

Si vous souhaitez payer encore moins cher, et que l’écran est plutôt accessoire pour vous, le Lenovo Smart Clock Essential pourrait davantage vous convenir. Cette version plus édulcorée est disponible à 29,99 euros au lieu de 49,99 euros à la Fnac et chez Boulanger.

L’enceinte Google Nest mini

Le Google Nest mini est une petite enceinte qui a l’avantage de proposer un design simple et épuré, qui ne fera certainement pas tache dans votre intérieur, posé sur votre bureau ou sur votre table de chevet. Il est même possible de l’accrocher au mur grâce à son encoche située au dos. Question connectivité, seul le WiFi sera disponible. Et du côté de la qualité sonore, on aura droit à un très bon résultat, avec une puissance plutôt étonnante pour ce petit format. Bien sûr, Google Assistant sera de la partie pour vous obéir à la voix.

En bref

Un design compact

L’efficacité de Google Assistant

Un bon rendu sonore

Au lieu de 59,99 euros, le Google Nest mini est actuellement affiché à 39,99 euros chez Darty et à la Fnac.

La souris Razer Viper Ultimate

On sait pertinemment à quel point une bonne souris est importante pour profiter au maximum de ses sessions gaming. La souris ambidextre Razer Viper Ultimate fait partie des meilleures références, d’abord grâce à son poids plume de seulement 74 grammes. Son capteur de 20 000 DPI assure quant à lui une grande précision et un suivi irréprochable des mouvements. Cette souris laisse également la possibilité de configurer 8 raccourcis pour personnaliser son expérience de jeu, et même d’enregistrer jusqu’à 4 profils pour conserver vos paramètres. Et si la Razer Viper Ultimate peut s’utiliser sans fil, un câble USB sera aussi fourni pour pouvoir l’utiliser en filaire.

En bref

Une souris très légère

Et ambidextre

Une grosse autonomie de 70 heures

Auparavant proposée à 149,99 euros, la souris Razer Viper Ultimate est désormais disponible à 79,99 euros chez Darty, Amazon et à la Fnac.

La souris Logitech G502 HERO

La souris G502 HERO est l’un des best-sellers de Logitech en matière de souris gaming. Cette référence très appréciée des joueurs et joueuses profite de l’éclairage RVB typique, et d’un très bon confort. Ceux et celles qui souhaiteraient mieux la sentir en main pourront toujours ajouter des poids supplémentaires pour trouver le bon équilibre. La G502 HERO se démarque aussi par sa réactivité, assurée par son capteur optique HERO 16K, qui supporte une sensibilité jusqu’à 16 000 DPI. Résultat : un suivi des mouvements net et précis, et pas de risque de ralentissement, d’accélération ou de filtrage.

En bref

Capteur Hero 16K

Un poids adaptable

11 boutons programmables

D’abord affichée à 59,99 euros, la souris Logitech G502 HERO est désormais disponible à 49,99 euros sur Amazon.

Le smartphone Xiaomi Redmi 9A

Acquérir un smartphone efficace sans exploser son budget, c’est possible et Xiaomi le prouve. La marque chinoise propose la gamme Redmi, qui se destine aux budgets plus serrés. Le Xiaomi Redmi 9A, lancé à l’été 2020, est une référence très appréciée. Malgré son prix contenu, sa fiche technique est loin d’être inintéressante. Les tâches courantes tourneront sans problème avec son processeur MediaTek Helio G25, même si ce dernier ne pourra pas être aussi efficace pour faire tourner des jeux gourmands. On se consolera avec son énorme autonomie : sa batterie de 5 000 mAh assurera plus de 2 jours d’utilisation. Difficile de trouver mieux à ce prix.

En bref

Un grand écran LCD de 6,53 pouces

Une grosse batterie de 5 000 mAh

Un smartphone efficace pour les petits budgets

Habituellement proposé à une centaine d’euros, le smartphone Xiaomi Redmi 9A est en ce moment affiché à 83,98 euros chez Electro Dépôt.

Le SSD interne Crucial 1 To

Les SSD internes sont devenus indispensables pour réduire les temps de chargement et accélérer le lancement de nos machines. L’absence de pièces mécaniques les rend d’ailleurs plus résistants aux chocs et vibrations, ce qui favorise leur longévité. Le SSD interne Crucial BX500 a non seulement l’avantage de proposer une capacité considérable de stockage de 1 To, mais il assure en plus une vitesse allant jusqu’à 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture, ce qui est nettement supérieur à un HDD classique.

En bref

Une grosse capacité de stockage de 1 To

Jusqu’à 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture

Plus résistant et économe en énergie

Au lieu de 101,99 euros, le SSD interne Crucial BX500 1 To est maintenant proposé à 84,90 euros sur Amazon.

