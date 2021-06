Xiaomi Mi 11 : RED propose 150 euros de réduction dans sa version 256 Go

Sorti en début d’année, le Xiaomi Mi 11 est un excellent smartphone premium au positionnement tarifaire ultra compétitif. C’est encore plus le cas avec cette réduction chez RED, le faisant passer de 799 à 649 euros.

La nouvelle génération de Xiaomi Mi a vraiment de quoi faire du bruit dans le monde très concurrentiel des flagship killers. Entre un Snapdragon 888, l’écran AMOLED WQHD de 120 Hz et le capteur de 108 mégapixels, ce Mi 11 nous a impressionnés, au point que nous lui avons attribué la note de 9/10. Le voilà qui se retrouve déjà en promotion chez RED avec 150 € de réduction dans sa version 256 Go.

Les points clés du Xiaomi Mi 11 5G

L’écran AMOLED WQHD à 120 Hz

Le puissant Snapdragon 888

Le triple capteur photo : 108 + 13 + 5

La compatibilité 5G

Lancé au prix de 799 euros dans sa version 5G avec 256 Go de stockage, le Xiaomi Mi 11 est disponible en promotion à 649 euros sur le site de RED by SFR en coloris noir, blanc ou bleu.

L’esthétique au service de la puissance

Débarqué en début d’année, le Xiaomi Mi 11 a tout d’un smartphone premium. À commencer par son écran de 6,55 pouces 120 Hz de type AMOLED et surtout doté d’une définition WQHD de 3200 x 1440, soit une densité de pixel de 515 ppp. Outre la face avant, le smartphone bénéficie d’un design très soigné avec des courbes fines et une prise en main qui respire l’irréprochable, le tout dans seulement 196 grammes.

Le Mi 11 est équipé de la dernière puce haut de gamme Snapdragon 888, épaulée par 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Avec cette configuration, le smartphone est capable de tout faire, que ce soit pour du multitâche et même pour du jeu en 3D exigeant, rien ne l’arrête.

Un photophone plus que recommandable

Côté photo, le smartphone embarque un module à 3 capteurs (108 + 13 + 5). Les clichés sont tout bonnement excellents, les détails sont importants et le mode nuit est également très performant. Pour les selfies, vous pourrez compter sur une caméra avant de 20 mégapixels de bonne facture.

Côté autonomie, le Mi 11 propose une batterie de 4 600 mAh. En utilisation régulière (en 120 Hz et WQHD), le téléphone tient une bonne journée, voire un peu plus dans des conditions plus restreintes. La charge rapide de 55 W permet de récupérer 80 % en 25 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Mi 11.

