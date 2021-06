Le OnePlus 8T est actuellement en promotion à moins de 400 euros

Le OnePlus 8T fait partie de ces smartphones qui proposent des caractéristiques haut de gamme pour un prix contenu. Un prix qui d'ailleurs s'amoindrit au fur et à mesure que le temps passe, puisqu'il est désormais de 399 euros au lieu de 599 euros il y a quelques mois.

En attendant un potentiel successeur, le OnePlus 8T reste à ce jour le smartphone proposant le meilleur compromis dans le catalogue de la marque chinoise. Il devient même encore plus intéressant aujourd’hui maintenant que son prix en promotion est égal au prix de lancement du OnePlus Nord, lequel est pourtant un smartphone milieu de gamme. Cela n’enlève rien aux qualités de ce dernier, mais autant choisir le 8T pour ce prix.

Les caractéristiques du OnePlus 8T

Un écran AMOLED à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 865

La bonne autonomie et la charge rapide 65 W

La qualité des photos est très correcte pour le prix

Au lieu de 599 euros à son lancement, le OnePlus 8T avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 399 euros sur Cdiscount.

L’offre est issue d’un vendeur tiers depuis le Marketplace, mais le produit est directement expédié depuis les entrepôts régionaux français de Cdiscount.

Un écran AMOLED à 120 Hz de qualité

Le OnePlus 8T propose un design assez similaire à ses prédécesseurs. La façade est presque entièrement occupée par l’écran plat de 6,55 pouces, avec un poinçon en haut à gauche pour dissimuler la caméra frontale. La dalle est par ailleurs de très bonne facture, puisque OLED avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz, sans oublier la compatibilité HDR10+. Le capteur sous l’écran est d’ailleurs assez réactif.

Des améliorations en photo/vidéo

Le tout est proposé dans un cadre fin en aluminium avec un dos en verre brillant (Gorilla Glass 5) traité de manière à ne pas accrocher les traces de doigts. On y aperçoit aussi le module photo, ici en forme rectangulaire. Ce dernier équipé de quatre capteurs, 48 + 16 + 5 + 2 mégapixels, est un véritable bond en avant pour OnePlus, notamment grâce à de meilleurs algorithmes pour améliorer la qualité générale des clichés et proposer davantage de possibilités. Le 8T est par exemple capable de filmer en mode nuit, ou encore en mode portrait.

Une fiche technique de flagship killer

Un flagship killer ne serait évidemment rien sans une grande puissance brute. Pour cela, le smartphone de OnePlus embarque la puce Snapdragon 865 compatible 5G de Qualcomm, épaulée par 8 Go de RAM. Cette configuration fait désormais partie de la génération précédente depuis l’arrivée du Snapdragon 888, mais elle reste très performante, même pour lire les jeux 3D dans d’excellentes conditions graphiques. L’expérience utilisateur est évidemment fluide et sans ralentissements. Le 8T tourne actuellement sous Android 11 avec l’interface Oxygen OS.

Avec sa batterie de 4 500 mAh, le OnePlus 8T peut enfin facilement tenir toute une journée avec une utilisation intensive, voire plus si modérée. Il va surtout surprendre par sa charge rapide extrêmement efficace. La puissance de 65 W de son chargeur USB-C lui permet de récupérer 60 % en seulement 15 minutes, ce qui semble suffisant pour tenir la journée d’après la marque. Il n’y a cependant pas de charge sans fil, mais on peut facilement lui pardonner après tous ces bons points.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus 8T.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus 8T.

Quels autres smartphones à moins de 400 euros ?

Afin de comparer le OnePlus 8T avec ce que propose la concurrence sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2021.