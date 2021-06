L’iPhone 12 n’a jamais été aussi bon marché que sur Amazon actuellement

Même si l'iPhone 12 fait l'objet de quelques petites promotions ponctuelles, il n'a jamais bénéficié d'une telle baisse de prix sur l'ensemble de ses modèles. C'est sur Amazon que ça se passe avec des réductions pouvant aller jusqu'à 176 euros.

L’iPhone n’a peut-être jamais été aussi attractif qu’avec cette 12e itération. Un smartphone puissant, unique en son genre et avec une partie photo plus maîtrisé que jamais. C’est d’ailleurs sûrement le moment d’en profiter grâce à cette promotion faisant perdre entre 16 et 19 % du prix initial selon le modèle choisi.

Les principales caractéristiques de l’iPhone 12

Un superbe écran OLED de 6,1 pouces

La puissance de la puce A14 Bionic

Une meilleure autonomie

Au lieu de 909 euros, la version 64 Go de l’iPhone 12 est aujourd’hui disponible en promotion à 733 euros sur Amazon. C’est le prix le plus bas constaté pour ce smartphone sur la plateforme. Les coloris disponibles à ce prix sont : Noir, Blanc, Rouge et Vert.

La version 128 Go baisse également son prix et passe de 959 à 791 euros. Seul le coloris Noir est disponible à ce prix.

Enfin , la version 256 Go est aussi en promotion et passe de 1 079 à 902 euros en coloris Noir, Blanc et Bleu.

Un iPhone Pro qui ne dit pas son nom 👇

Même si l’iPhone 12 classique dispose de sa propre identité, il n’en reste pas moins qu’il empreinte beaucoup d’éléments à sa version Pro. À commencer par son écran OLED « Super Retina XDR » de 6,1 pouces ainsi que la même disposition d’encoche avant incluant Face ID. Apple a également inclus sa protection Ceramic Shield qui promet une résistance accrue contre les rayures et les chocs.

Dans les entrailles, c’est également la même puce qui fait tourner les deux modèles: la fameuse A14 Bionic, l’actuel fleuron d’Apple pour ses smartphones. Les performances sont sans pareil avec une fluidité dans le multitâche encore plus maîtrisée et une vélocité dans les jeux qui n’a jamais été atteinte auparavant, même pour les plus exigeants en ressources. Avec iOS 14 et bientôt iOS 15, l’expérience utilisateur est optimisée au maximum avec une convergence encore accrue des appareils de l’écosystème Apple.

Toujours aussi efficace en photo

Apple a également mis le paquet côté photo et vidéo avec un double appareil photo arrière de 12 Megapixels incluant des modes grand-angle et ultra grand-angle. Il compte aussi sur un mode nuit performant et une captation vidéo en 4K HDR ou Dolby Vision. Clairement, l’iPhone 12 fait partie des meilleurs photophones du marché.

Une meilleure batterie, mais qui peut encore mieux faire

Mais c’est peut-être côté batterie que la vraie révolution opère avec une autonomie mesurée d’environ un jour et demi dans des conditions normales d’utilisation. L’iPhone 12 est également compatible avec les accessoires Magsafe même si la charge sans fil est un peu lente par rapport à la concurrence.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de l’Apple iPhone 12.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple iPhone 12.

Les autres iPhone du moment

Afin de choisir le smartphone Apple qui correspond à vos besoins et à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone en 2021.