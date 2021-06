Le Xiaomi Poco X3 (6+128Go) n’a pas attendu les soldes pour baisser de prix

Malgré un prix déjà très contenu, la gamme Poco de Xiaomi n'en finit pas de multiplier les baisses de prix plus ou moins importantes. C'est le cas aujourd'hui du Poco X3 qui bénéficie d'une promotion plus intéressante que d'habitude en passant de 269 à seulement 189 euros pour la version avec 128 Go de stockage.

Fort de son héritage de Flagship Killer, la gamme Poco de Xiaomi s’est décliné depuis quelque temps en plusieurs modèles toujours dans l’optique de proposer des smartphones aux fiches techniques étonnantes pour un prix défiant toute concurrence. Le Poco X3 en est un bon exemple et il se retrouve une nouvelle fois en promotion sur avec 29 % de réduction sur son prix régulier.

Les caractéristiques du Xiaomi Poco X3

Appareil photo polyvalent

L’écran adaptatif et 120Hz

Le puissant Snapdragon 732G

Autonomie solide couplée à une charge rapide 33 W

Au lieu de 269 euros habituellement, la version 6 + 128 Go du Xiaomi Poco X3 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 189 euros sur Amazon en coloris Gris Ombre.

Un design… étonnant !

Même si le Xiaomi Poco X3 s’inspire fortement du design des flagships du moment, il dispose tout de même d’un dos assez original affublé du logo le gamme ainsi qu’une partie module photo circulaire imposante. En dehors de cet aspect, il propose des bords fins et le poinçon de l’appareil photo avant est placé dans le milieu haut de l’appareil.

L’écran LCD FHD+ de 6,67 pouces propose une définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui n’est pas commun sur ce positionnement prix. Ce taux est d’ailleurs adaptatif et change automatiquement en fonction de l’utilisation afin de conserver un maximum de batterie.

Une fiche technique solide pour le prix

Le Poco X3 tourne avec un SoC Snapdragon 732G épaulé par 6 Go de mémoire vice sur ce modèle. C’est une configuration très correcte et parfaitement capable de proposer une expérience fluide en toute circonstance en multitâche, en applicatif et même pour jouer dans de bonnes conditions.

La partie photo est assurée par la présence d’un module arrière de 4 capteurs 64+13+2+ 2 mégapixels. Au programme des modes macro, ultra grand-angle et de profondeur en plus d’un objectif principal solide, mais qui manque peut-être un peu de piqué sur les sujets sombres malgré la présence d’un mode nuit. La photo à l’avant est assurée par un capteur de 20 mégapixels, là encore étonnant de détails, mais qui pèche par une gestion des contre-jours moyenne.

Enfin, la batterie de 5 160 mAh propose une excellente autonomie capable de faire tenir le smartphone sur environs 2 jours. De plus, la charge rapide de 33 W permet de gagner rapidement des pourcentages en quelques minutes de charge.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Poco X3.

