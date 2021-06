Xiaomi Mi 11 Lite : ce récent smartphone est déjà moins cher grâce aux soldes

Le Mi 11 Lite est une version allégée de l'actuel flagship de Xiaomi, mais sa fiche technique à de quoi séduire de nombreux utilisateurs — d'autant plus avec une promotion peu de temps après son lancement. Le modèle avec 128 Go de stockage passe aujourd'hui de 349 à seulement 319 euros sur le site de la Fnac.

Xiaomi est bien connue pour proposer une large gamme de smartphone pour tous les budgets. Lors de son Mega Launch le constructeur chinois a révélé un grand nombre de smartphones dont le Mi 11 Lite. Déclinée dans une version 4G et 5G, la marque offre une fiche technique complète, tout en restant accessible à tous. Le Xiaomi Mi 11 Lite embarque donc des composants très corrects à un prix très intéressant, d’autant plus qu’il profite d’une remise immédiate de 30 euros.

Un smartphone allégé avec …

Un écran AMOLED à 90 Hz

Un Snapdragon 732G

Un triple capteur photo : 64 + 8 + 5

Une bonne autonomie avec la recharge rapide

Lancé au prix de 349 euros, le Xiaomi Mi 11 Lite dans sa version 128 Go, est disponible en promotion à 319 euros à la Fnac.

Une version Lite sans trop de compromis

Ce smartphone milieu de gamme possède des caractéristiques techniques assez complètes, à commencer par sa dalle AMOLED de 6,55 pouces qui offrent une définition Full HD+ de 2400 × 1080 pixels. Il est proposé avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, pour une expérience fluide et un meilleur confort visuel. Si vous êtes du genre à laisser votre smartphone sans coque, vous serez ravie de savoir que le verre profite d’une protection Gorilla Glass 5, pour parer les rayures et les chocs.

Esthétiquement, ce smartphone opte pour un design réussi et élégant. Avec un poids incroyablement léger (157 grammes) et des dimensions contenues (160,5 x 75,7 x 6,8 mm), le smartphone est agréable en main. Le Mi 11 Lite accueille une dalle plate avec des bords assez fins, un poinçon en haut à gauche et un revêtement en plastique au dos.

Une puce milieu de gamme dédiée au gaming

Dans sa version 4G, le Mi 11 Lite est équipé de la puce Snapdragon 732G – épaulé par 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Avec cette configuration solide, le smartphone répondra à vos usages du quotidien. Que ce soit pour du multitâche, de la consommation de vidéos, de la navigation sur Internet et même face à des jeux 3D, le Mi 11 Lite sera à la hauteur. De plus, il tourne sous Android 11 avec l’interface simple et fluide de Xiaomi MIUI 12.

Une belle polyvalence côté photo

Côté photo, le smartphone embarque un module à 3 capteurs : 64 + 8 + 5 mégapixels. Avec les bonnes conditions d’éclairage et de luminosité, il est possible de capturer de jolies photographies. Pour les selfies, vous pourrez compter sur une caméra de 16 mégapixels. Concernant la vidéo, il est capable de filmer en 4K à 30 FPS ou en 1080p à 60 FPS.

et une batterie qui tient la route

Connu pour proposer des batteries « longue autonomie » jusqu’à parfois 6 000 mAh, ici, Xiaomi propose une batterie de 4 250 mAh pour la version allégée Mi 11. Une batterie correcte, qui permet de tenir une journée et demie, selon vos habitudes. La charge rapide de 33 W est de la partie, de quoi le recharger rapidement via son port USB-C. Comptez un peu plus d’une heure pour le recharger à 100 %. À noter que sur la version 4G, il dispose d’un port jack 3,5 mm – de quoi ravir ceux qui n’ont pas sauté le pas pour l’audio sans fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Mi 11 Lite dans sa version 5G.

