Soldes 2021 : Cdiscount offre les AirPods 2 pour l’achat du MacBook Air M1

Le MacBook Air M1 est l'un des récents PC portables d'Apple qui intègre la nouvelle puce maison basée sur une architecture ARM. On peut le trouver 100 euros moins cher pendant les soldes d'été 2021, mais il est également possible de payer le prix de base sur Cdiscount, soit 1 129 euros, pour obtenir gratuitement une paire d'écouteurs sans fil AirPods 2.

L’arrivée de la puce Apple M1 a permis à la firme de Cupertino de renouveler entièrement son matériel informatique et le MacBook Air n’y a évidemment pas échappé. Ce dernier est désormais plus puissant et plus endurant, sans forcément coûter plus cher que l’ancien modèle. Intéressés ? Pour les soldes, vous avez le choix entre 100 euros de réduction ou des AirPods 2 offerts.

Les points clés du MacBook Air M1

Silencieux, car pas de ventilateurs

Une bonne autonomie : plus de 15 heures

Les performances élevées de la puce Apple M1

Le MacBook Air M1 est aujourd’hui disponible à son prix habituel sur Cdiscount, soit 1 129 euros, mais pour les soldes des AirPods 2 d’une valeur de 179 euros sont offerts ! Vous pouvez également le trouver seul avec 100 euros de réduction.

Un MacBook Air qui ressemble aux autres

Le MacBook Air M1 conserve l’excellent design de son prédécesseur. On retrouve alors le même châssis en aluminium, le même clavier et le même écran Retina True Tone de 13 pouces, dans un format quasi identique. À l’œil nu, vous ne verrez pas la différence entre les deux. La dalle a toutefois la particularité d’être compatible avec une large gamme de couleurs, ce qui est plus appréciable pour le montage photo et vidéo.

Mais tellement plus performant qu’avant

La principale différence vient des composants informatiques utilisés, et plus précisément le processeur. Apple remplace les Intel Core par sa puce Apple M1, basée sur une architecture ARM (comme les iPad et les iPhone). Ce changement permet tout simplement d’améliorer les performances de la machine, ainsi que son autonomie. La puissance est alors estimée 3,5 fois supérieure aux anciens modèles, avec une endurance qui monte dorénavant jusqu’à 15 heures environ.

Cette nouvelle architecture apporte en revanche une réécriture obligatoire des applications. Certaines sont directement compatibles, mais pour utiliser vos anciens logiciels X86, il faudra donc les émuler via Rosetta 2. Le résultat est très convaincant, voire même plus rapide qu’avec une configuration Intel. Très rassurant pour l’avenir, car ça aurait été un vrai problème d’avoir autant de puissance pour ne pas l’utiliser.

Une machine (très) silencieuse

Autre fait notable : ce MacBook Air M1 se dispense de ventilateurs. Il fait aujourd’hui partie des ultraportables les plus silencieux du moment. Notez enfin qu’il dispose d’un SSD de 256 Go, annoncé comme deux fois plus rapide que l’ancienne génération, et de 8 Go de mémoire vive pour compléter le tout.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Apple MacBook Air 2020 M1.

