L’iPad Pro 11″ 2020 dans sa version 512 Go est à -29 % pendant les soldes

Avec l’arrivée de la nouvelle version de l’iPad Pro intégrant la nouvelle puce M1, le modèle précédent profite d'excellentes promotions pendant les soldes. Rue du commerce frappe fort en proposant la version 512 Go de l'iPad Pro 11 pouces à moins de 900 euros.

L’ancienne génération d’iPad Pro est maintenant bradée et on peut désormais avoir un modèle avec une grosse capacité de stockage pour un prix tout à fait convenable. Prenez l’exemple de l’iPad Pro 11 pouces de 2020 en 512 Go, il profite actuellement d’une réduction de plus de 350 euros sur le prix auquel il a été lancé.

L’iPad Pro 2020 est toujours excellent grâce à

Son double appareil photo + capteur LiDAR

Son sublime écran Liquid Retina 11″ à 120 Hz

Sa puissance de la puce A12Z Bionic toujours d’actualité

Affiché au prix de 1 229 euros, la version 512 Go de l’iPad Pro 11 pouces 2020 est aujourd’hui disponible pour seulement 878,74 euros sur le site Rue du Commerce.

L’ancienne tablette haut de gamme d’Apple

Avec l’iPad Pro de 2020, la firme californienne a souhaité apporter quelques améliorations par rapport au modèle précédent sans pour autant toucher au design. Cette version reprend alors le même format avec de fines bordures et un écran Liquid Retina de 11 pouces rafraichi à 120 Hz, qui offre une très bonne fluidité à l’affichage. Idéal pour les créateurs de contenus ou même les plus nomades d’entre vous, l’iPad Pro devient une tablette 2-en-1 une fois qu’elle est accompagnée d’un clavier tel que le Magic Keyboard. La compatibilité avec l’Apple Pencil deuxième génération est également de la partie tout comme le capteur FaceID pour la reconnaissance faciale.

Le premier changement se fait au dos de l’iPad, vous retrouverez un double capteur photo, qui n’aura pas vraiment d’intérêt pour prendre des clichés comme avec un smartphone — notamment à cause du gabarit encombrant — mais il sera adapté pour des visioconférences, par exemple. Concernant la présence du capteur LiDAR, il a l’avantage de fournir le suivi de mouvement et la détection 3D, ainsi que de mesurer la profondeur. Un très bon point pour utiliser la réalité augmentée.

Aussi rapide et performant qu’un PC portable

L’iPad Pro 2020 dispose d’un petit gain de performance comparée à la génération précédente puisqu’il embarque la puce A12Z Bionic. L’expérience utilisateur reste extrêmement fluide dans les deux cas, la différence se ressent plutôt lors du lancement de jeux gourmands. On a droit a de meilleurs graphismes et une meilleure fluidité qui sera la bienvenue sur Apple Arcade par exemple. Cette puce est accompagnée de 6 Go de mémoire vive et de 512 Go de stockage interne. Ce beau trio vous permettra donc de faire tourner vos applications sans perte de qualité ou de fluidité.

Grâce aux optimisations d’iPadOS, vous pourrez tenir environ une journée d’utilisation loin d’une prise. Apple annonce une autonomie d’environ 10 heures selon votre utilisation. La tablette a la particularité de bien tenir la charge en mode veille, un bon point si vous utilisez votre iPad quelques minutes par jour. De plus, l’iPad Pro 2020 se recharge plutôt rapidement via son port USB-C si vous investissez par la suite dans un chargeur 65 W.

N’hésitez pas à consulter notre prise en main détaillée de l’iPad Pro 11 2020 pour en savoir plus.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPad Pro 11 2020.

