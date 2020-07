Xiaomi Mi TV Stick : à peine annoncée, elle est déjà soldée sur Cdiscount

Xiaomi a annoncé aujourd'hui sa clef HMDI Mi TV Stick. Dongle Android TV et Chromecast à la fois, il est déjà en promotion à 29 euros au lieu de 39 chez le revendeur Cdiscount.

Fraîchement annoncée par Xiaomi, la Mi TV Stick est déjà en promotion sur Amazon. Cet accessoire à mi-chemin (pun intended) entre le Chromecast et le dongle Android TV est déjà moins cher que le Chromecast classique grâce à 10 euros de réduction via une offre de lancement. Ce prix réduit est disponible uniquement chez Cdiscount, jusqu’au 2 août 2020.

Annoncée le 15 juillet 2020, la Mi TV Stick est un dongle HDMI similaire à l’Amazon Fire Stick… mais avec Android TV. En d’autres termes, cela veut dire que vous pourrez grâce à lui transformer votre TV old school en téléviseur connecté tout en profitant de la sympathique interface Android TV, en version 9.

Si cela ne vous suffit pas, le dongle fait également office de Chromecast. Il offre exactement les mêmes fonctionnalités que le célèbre accessoire de Google… dans sa version classique. Cela veut donc dire qu’il n’est capable de transférer qu’un flux Full HD et non UHD / 4K.

Petit plus sympathique par rapport au Chromecast classique : la présence d’une télécommande permet notamment d’ajuster le volume et accéder directement à divers services comme Netflix ou Amazon Prime et même Google Assistant. Celle-ci est également utile dans certaines applications téléchargées depuis Google Play.

