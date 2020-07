Dell G3 : un puissant PC Gamer (i7 + RTX 2070) avec 720 € de réduction

C'est sans aucun doute la meilleure affaire des soldes si vous souhaitez vivre une expérience PC sans compromis. L'ordinateur portable Dell G3 de 15,6 pouces, équipé d'un i7 de dixième génération et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2070, passe de 2 099 à "seulement" 1 380 euros.

Vous en avez marre d’ajuster vos paramètres graphiques et vous rêvez secrètement de pouvoir tout régler en qualité Ultra pour n’importe quel jeu ? Cela pourrait bien devenir une réalité pendant les soldes grâce à cette remise de plus de 700 euros sur le (très) puissant ordinateur portable Dell G3 15-3500.

En bref

La compatibilité avec le Wi-Fi 6

L’écran Full HD 15,6 pouces à 144 Hz

i7 10e gen + RTX 2070 + 16 Go de RAM + SSD 512 Go

Au lieu de 2 099 euros, le PC portable Gamer Dell G3 15-3500 passe aujourd’hui à 1 380 euros via Acheter sur Google (vendeur Darty) en utilisant le code PROMOJUILLET8. C’est un excellent rapport qualité/prix, si ce n’est le meilleur depuis le début des soldes.

Pour en savoir plus 👇

Le Dell G3 15-3500 est un ordinateur portable pour gamers et gameuses, et ça se voit rien qu’à son look. Déjà, c’est une machine imposante de près de 3 centimètres d’épaisseur pour 2,34 kilos, classique gaming. Ensuite, on retrouve des LED lumineuses en bleu. Il faut savoir que chaque constructeur a sa couleur, avec par exemple le rouge pour les Acer Nitro ou encore le doré pour les Asus TUF.

Son châssis accueille un bel écran IPS LCD d’une diagonale de 15,6 pouces. Cette dalle a la particularité de proposer un taux de rafraîchissement à 144 Hz. Cela permet tout simplement une fluidité excellente en jeu. De plus, il propose un revêtement antireflets pour plus de confort au quotidien.

En ce qui concerne la fiche technique, elle est tout simplement incroyable pour ce prix très réduit pendant les soldes. On trouve à l’intérieur de la bête un processeur Intel Core i7 10750H de dixième génération et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2070, le tout épaulé par 16 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, vous profiterez de tous vos jeux en qualité Ultra. Notez d’ailleurs qu’un SSD de 512 Go est également de la partie.

Pour plus de confort en jeu, vous pourrez rajouter ensuite rajouter de nombreux accessoires (souris, manette, etc.) grâce à la connectique très fournie de l’ordinateur portable Dell. Elle est composée d’un port HDMI, de quatre ports USB (dont un Thunderbolt), d’un port USB-C, d’un Mini DisplayPort et d’un port Ethernet. Vous pourrez également connecter des appareils en mode sans fil grâce au Bluetooth.

Il faut enfin savoir que le Dell G3 15-3500 est compatible avec le Wi-Fi 6, la nouvelle norme qui apporte de meilleurs débits et une connexion mieux distribuée. Une aubaine si votre box Internet l’est aussi. Et si elle ne l’est pas, elle le sera sans doute prochainement.

