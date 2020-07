Lenovo IdeaPad 15,6″ : voilà un laptop en promotion qui est parfait pour la rentrée

Le Lenovo IdeaPad de 15,6 pouces avec un AMD Ryzen 7 et 512 Go de SSD est aujourd'hui en promotion sur Darty. Il chute à 529 euros en cumulant une remise immédiate de 100 euros avec une offre différée de remboursement d'un montant de 70 euros.

La rentrée approche à grands pas et le contexte dans laquelle celle-ci va se dérouler est encore très incertaine. Qu’il s’agisse d’aller travailler ou de rester chez soi pour éviter les déplacements inutiles, le choix d’un ordinateur portable est le plus judicieux pour bien se préparer. Le Lenovo IdeaPad de 15,6 pouces est en effet particulièrement adapté à ce genre de situation avec sa généreuse fiche technique. En plus, il est en promotion pour les soldes.

En bref

Un AMD Ryzen 7 3700U

Un écran Full HD de 15,6 pouces…

… Qui peut s’ouvrir jusqu’à 180 degrés

Habituellement proposé à 699 euros, le Lenovo IdeaPad S340-15API est à 529 euros sur Darty. Il bénéficie en effet de 100 euros de remise immédiate et de 70 euros supplémentaires via une ODR.

Pour en savoir plus 👇

Ce Lenovo IdeaPad arbore un design plutôt élégant avec un gris mat non sans rappeler la couleur de certains MacBook de nos jours. Il s’équipe d’une dalle assez grande de 15,6 pouces Full HD pour un meilleur confort lorsque l’on travaille plusieurs heures sur l’écran. Ce sera aussi plus agréable pour regarder ses séries préférées, d’autant plus qu’on peut choisir une inclinaison de l’écran jusqu’à 180 degrés. Notez qu’il reste tout de même assez compact malgré sa taille pour être transporté dans un sac.

Le S340 n’a ensuite pas à rougir de ses performances. On retrouve dans le châssis un AMD Ryzen 7 3700U accompagné d’une carte graphique Radeon RX Vega 10. Avec ses 8 Go de RAM et 512 Go SSD, la configuration de ce laptop suffit amplement pour les usages quotidiens. Faire de la bureautique ou de la retouche photo, surfer sur Internet, jouer à certains jeux peu gourmands… l’IdeaPad l’effectuera sans broncher.

Autrement, le PC de Lenovo propose une connectique assez fournie. On retrouvera deux ports USB-A 3.0, un USB-C, un port de carte SD et un HDMI en plus d’une prise jack 3.5 mm. Le hub USB devenu de plus en plus courant n’est, ici, pas nécessaire. Enfin, le laptop devrait pouvoir tenir votre journée de travail avec une autonomie maximale annoncée jusqu’à 8 heures par le constructeur.

