Si le Sony Xperia XZ2 est le premier flagship de 2018 du constructeur japonais, il est également l’un des premiers smartphones à être équipé du Snapdragon 845. Intéressés ? On le trouve aujourd’hui à 269 euros sur Rue du Commerce.

Commercialisé à 799 euros à sa sortie, le Sony Xperia XZ2 équipé d’un Snapdragon 845 passe à 269 euros sur Rue du Commerce à l’occasion des Soldes 2019, soit une économie de 530 euros sur son prix d’origine.

Le Sony Xperia XZ2 fait partie des smartphones haut de gamme du constructeur japonais, mais de la génération précédente. Toutefois, cela ne l’empêche pas d’être encore une petite bête de puissance avec l’intégration du Snapdragon 845 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Cette configuration est encore parfaitement adaptée aux besoins de 2019, que ce soit pour profiter d’une expérience utilisateur fluide sous Android 9.0 Pie, mais aussi pour jouer aux jeux gourmands du Play Store.

L’ancien fleuron de Sony possède surtout un design authentique à la gamme, avec ses larges bordures en haut et en bas du téléphone. Ces dernières ont d’ailleurs le mérite de dissimuler de très bons haut-parleurs stéréo. De plus, son écran Full HD+ de 5,7 pouces ravira celles et ceux qui sont allergiques aux larges dalles de notre époque, même si le gabarit du téléphone n’est pas moindre en comparaison d’un smartphone borderless d’aujourd’hui.

Pour le reste de ses caractéristiques, il propose une autonomie correcte avec sa batterie de 3 180 mAh et une qualité photo honorable avec son appareil photo principal de 19 mégapixels, notamment due à son système de traitement d’images efficace via son moteur BIONZ.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test où il a reçu la note de 7/10.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Un snapdragon 845 toujours aussi puissant en 2019

Le design authentique de la gamme

Les haut-parleurs stéréo de bonne qualité

On le retrouve à 269 euros contre 799 euros à sa sortie, tout simplement un rapport qualité/prix imbattable !

