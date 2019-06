Le Xiaomi Mi A2 est le dernier smartphone du fabricant chinois certifié Android One et c’est un très bon élève. Intéressés ? Pour les Soldes 2019, Rue du Commerce propose la version 32 Go du smartphone chinois à 152 euros et la version 64 Go 179 euros, tout ça en prenant en compte l’ODR de 50 euros valable jusqu’au 31 juillet prochain.

Commercialisé à son lancement à 269 euros pour le modèle 32 Go et à 299 euros pour le modèle 64 Go, le Xiaomi Mi A2 est aujourd’hui disponible à partir de 152 euros sur Rue du Commerce en cumulant la remise des Soldes 2019 et l’ODR de 50 euros.

Le Xiaomi Mi A2 est un smartphone qui fait tout dans la simplicité. Pour commencer, son design se veut très classique avec un écran IPS LCD de 5,99 pouces qui n’hésite pas à faire l’impasse sur l’encoche, contrairement à son petit-frère, la version Lite. Avec ses bords légèrement arrondis et son ratio 18:9, il a le mérite d’avoir une bonne préhension, et c’est le plus important pour un smartphone de cette tranche tarifaire.

En faisant partie du label Android One, il propose une expérience utilisateur épurée et simplifiée qui satisfera les allergiques aux interfaces trop encombrées, mais surtout qui apporte la promesse des mises à jour régulières et sur le long terme. De ce fait, et même s’il y a eu un peu de retard, le Mi A2 tourne dorénavant sous Android 9.0 Pie, la nouvelle mouture de l’OS de Google. Le tout tourne de manière fluide grâce à son Snapdragon 660 qui s’en sort très bien au quotidien pour faire tourner de nombreuses tâches en fond, mais également pour lire quelques jeux 3D du Play Store.

En ce qui concerne le reste de ses caractéristiques, il embarque un double capteur principal 12 + 20 mégapixels et une caméra frontale de 20 mégapixels — tous deux dotés d’une IA pour embellir le résultat — , ainsi qu’une batterie de 3 000 mAh pour une autonomie se situant parfaitement dans la moyenne, notamment grâce aux économies d’énergie liées à son interface.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Xiaomi Mi A2.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Un design classique, mais agréable en main

Android 9.0 Pie avec l’interface pure d’Android One

Les performances honorables du Snapdragon 660 au quotidien

Sur Rue du Commerce, on le retrouve aujourd’hui à 152 euros pendant les soldes d’été via 50 euros d’ODR.

Avec la même ODR, il est également disponible en version 64 Go à 179 euros au lieu de 299 euros à son lancement.

Comment suivre les Soldes d’été 2019 ?

