Pendant les soldes d’été 2019, le flagship killer de Xiaomi, aka le Pocophone F1, devient encore plus abordable qu’un smartphone milieu de gamme malgré sa fiche technique quasi-premium. Après ODR de 50 euros, le smartphone chinois tombe en effet à 229 euros sur Rue du Commerce, soit le prix d’un Honor 10 Lite ou d’un Huawei P Smart 2019. Bref, le bon plan idéal pour celles et ceux qui recherchent le meilleur rapport performances/prix possible.

Vous avez bien lu ! Le Xiaomi Pocophone F1 bénéficie aujourd’hui d’une baisse de prix plus qu’intéressante pendant les soldes d’été 2019 sur Rue du Commerce. Commercialisé à 359 euros à son lancement, il est actuellement disponible à 229 euros en prenant en compte l’offre différée de remboursement, soit une économie de 130 euros sur son prix d’origine.

Le Flagship Killer Pocophone F1 n’avait qu’un seul objectif en tête à sa sortie : faire de l’ombre aux smartphones haut de gamme du marché. Pour arriver à ses fins, il a essentiellement mis le paquet sur la partie « performances » en intégrant un Snapdragon 845 épaulé par 6 Go de mémoire vive, soit l’un des combos les plus puissants de la sphère Android en 2018. Autant vous dire que cette configuration n’a pas perdu grand chose de sa superbe en 2019.

Cependant, des sacrifices ont été nécessaires pour réduire le montant de la facture finale. La dalle Full HD+ de 6,18 pouces ne propose donc pas la technologie AMOLED, mais du LCD, plus basique. Ensuite, on apprécie l’effort pour reproduire un design moderne, du moins dans le ton de l’année 2018, mais avec du plastique au dos, ce qui fait forcément un peu moins rêver. En revanche, on ne peut pas lui reprocher son côté robuste. Pour finir, la partie photo est loin d’être extraordinaire avec son double capteur 12 + 5 mégapixels, mais suffira dans la majorité des cas.

Il va surtout se rattraper avec une bonne grosse batterie de 4 000 mAh qui lui confère une autonomie de plus de deux jours et un système de charge rapide efficace (compatible Quick Charge 3.0). De plus, il sera mis à jour vers Android 10 Q et Xiaomi cherche d’ores et déjà des testeurs pour la bêta.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Pocophone F1.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Son rapport performances/prix

Son design qui inspire la solidité

Son excellente autonomie

Le suivi des mises à jour

En prenant en compte l’ODR de 50 euros, le Xiaomi Pocophone F1 est aujourd’hui disponible à 229 euros sur Rue du Commerce.

Retrouvez le Xiaomi Pocophone F1 à 229 euros

Comment suivre les Soldes d’été 2019 ?

Les Soldes d’été sont un événement immanquable pour faire de bonnes affaires avant de partir en vacances. Chaque année, les e-commerçants proposent des remises très intéressantes sur la majorité de leur catalogue. Les soldes se déroulent du 26 juin 2019 au 6 août 2019. Découvrez les dernières offres des Soldes d’été 2019 ou notre sélection des meilleures offres de l’événement sans plus attendre !