De prime abord, le OnePlus 7 reprend exactement le même design que son prédécesseur. Bords arrondis, encoche, logo de la marque ou disposition de l’appareil photo, tous ses éléments sont identiques et placés aux mêmes endroits. Son gabarit est également similaire avec son écran AMOLED de 6,41 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels. Ce dernier à néanmoins le mérite d’être plus lumineux que l’ancien modèle.

Sa fiche technique a toutefois bien évolué depuis le 6T. Il embarque dorénavant le Snapdragon 855, soit le SoC le plus puissant du constructeur Qualcomm actuellement. Ce modèle épaulé par 8 Go de mémoire vive promet tout simplement une fluidité exemplaire, que ce soit au niveau de l’expérience utilisateur que sur les jeux les plus gourmands du Play Store. Par ailleurs, il bénéficie enfin de haut-parleurs stéréo pour une expérience audio de qualité. Idéal pour écouter de la musique, le système son sera tout aussi agréable en regardant une vidéo ou un jouant une partie.

Y’a-t-il encore des surprises avec ce OnePlus 7 ? Oui. Son appareil photo profite également d’une amélioration en intégrant le capteur IMX586 de 48 mégapixels, lui qui permet notamment de bénéficier de la fameuse technique de pixel binning. Encore ? Il dispose d’un nouveau système de recharge baptisé « Fast Charge » pour récupérer plus de 50% en même pas 30 minutes — avec toujours une autonomie au top grâce à sa batterie de 3 700 mAh.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus 7.

