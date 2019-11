Si vous avez un budget de 400 euros pour renouveler votre ancien smartphone pendant la Black Friday Week, nous avons LE bon plan qu’il vous faut : le Honor 20 Pro revient à 399 euros sur darty.fr et fnac.com via ODR. Ce n’est pas suffisant pour vous faire craquer… Alors, que dites-vous d’obtenir gratuitement la montre connectée Honor Watch Magic en plus de votre achat ? Beaucoup mieux.

Le Honor 20 Pro n’est pas arrivé sans mal en France. Suite à la décision des États-Unis en mai dernier, le lancement du smartphone a été repoussé, puis il est finalement arrivé sur le marché européen avec le Play Store d’un côté et l’assurance d’obtenir la mise à jour vers Android 10 de l’autre. Proposé à 599 euros à son lancement, puis 499, le smartphone chinois est dorénavant disponible sous les 400 euros pendant la Black Friday Week, avec une montre connectée Honor Watch Magic offerte.

Le Honor 20 Pro en bref

Un design toujours aussi élégant depuis le View 20

Une meilleure autonomie que sur le Honor 20 classique

Entre qualité et polyvalence, l’expérience photo est tout simplement excellente

Avec l’ODR de 100 euros valable jusqu’au 2 décembre prochain, le Honor 20 Pro revient aujourd’hui à 399 euros, au lieu de 499 euros. De plus, une montre connectée Honor Watch Magic, d’une valeur de 199 euros, est offerte en l’ajoutant à votre panier sur Darty ou fnac.com.

Le Honor 20 Pro en détail

La version Pro du Honor 20 est, par définition, un modèle plus boosté que l’original. C’est d’ailleurs devenu monnaie courante dans le monde des smartphones. Apple le fait pour ses appareils, Samsung le fait aussi, de même pour Xiaomi, alors pourquoi pas Honor ? C’est un moyen simple et efficace pour renforcer encore plus l’aspect premium d’un produit. En revanche, là où certains constructeurs vont généralement agrandir les dimensions, Honor conserve intelligemment le gabarit du modèle précédent. Son écran IPS LCD ne dépasse donc pas les 6,26 pouces pour continuer d’assurer une utilisation plus ou moins confortable à une main.

Si le design est identique entre la version Pro et la version classique, un élément vient néanmoins perturber le tout : le module photo à l’arrière. S’il a l’air identique à celui du Honor 20, le 20 Pro va plus loin. On retrouve bien 4 capteurs, mais ils sont désormais de 48 + 16 + 8 + 2 mégapixels avec des différences qui viennent embellir le tableau. Tout d’abord, le capteur IMX586 de 48 mégapixels (pixel binning) propose une plus grande ouverture, passant de f/1,8 à f/1,4. De quoi assurer des clichés plus lumineux et donc plus détaillés. De plus, l’appareil de 2 mégapixels dédié au mode Portrait est remplacé par un téléobjectif pour obtenir un zoom x3 — un zoom hybride x5 est également disponible. Bref, le résultat est extrêmement convaincant, quelle que soit la situation.

Le fleuron de Honor s’équipe naturellement de la puce actuellement la plus puissante chez HiSilicon : le Kirin 980. Comparé au Honor 20, il a la particularité d’être épaulé par 8 Go de mémoire vive. De ce fait, l’expérience utilisateur est totalement fluide et les jeux gourmands tournent comme un charme. On note d’ailleurs une amélioration de l’autonomie grâce à sa batterie de 4 000 mAh (contre 3 750 mAh pour le modèle classique) — même si on regrette encore l’absence d’un système de charge sans fil.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Honor 20 Pro.

En ce qui concerne la Honor Watch Magic, il s’agit d’une montre connectée sensiblement similaire au premier modèle de la Huawei Watch GT. Elle tourne sous LiteOS, le système d’exploitation maison du constructeur chinois. Elle est équipée d’un écran AMOLED de 1,2 pouce, celui-ci est logé dans un cadre inoxydable du plus bel effet. On retrouve évidemment la tripotée de capteurs pour le suivi santé et d’activité, ainsi que pour la géolocalisation, elle peut par ailleurs reconnaître de nombreuses activités, comme la natation, l’alpinisme, le cyclisme, la marche, la course à pied, et bien d’autres. Enfin, son autonomie est dans la moyenne, estimée entre 2 et 5 jours selon l’utilisation.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test de la Honor Watch Magic.

