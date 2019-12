Si vous espérer trouver la bonne affaire pour changer de téléphone pendant le Cyber Monday, ne cherchez plus : le Honor 20 Pro est disponible à 349 euros chez Rue du Commerce via ODR, au lieu de 499 euros en temps normal. Une affaire à ne pas manquer pour quiconque souhaite obtenir un smartphone premium pour le prix d’un smartphone milieu de gamme.

Le Honor 20 Pro est une version boostée du modèle classique. Il améliore principalement deux éléments : l’autonomie et la partie photo. La bonne nouvelle ? Le smartphone chinois devient aussi abordable qu’un smartphone milieu de gamme pendant le Cyber Monday.

Le Honor 20 Pro en bref

Un design élégant (surtout en violet)

Une meilleure autonomie que sur le Honor 20 classique

Entre qualité et polyvalence, l’expérience photo est tout simplement excellente

En cumulant l’ODR de 100 euros et la remise de 50 euros liée au code promo CM-BONUS50, le Honor 20 Pro revient aujourd’hui à 349 euros sur Rue du Commerce, contre 499 euros hors promotion.

Avec la même ODR, le Honor 20 classique est quant à lui disponible à 299 euros sur Rue du Commerce.

Retrouvez le Honor 20 à 299 € sur Rue du Commerce

Le Honor 20 Pro en détail

La version Pro du Honor 20 est, par définition, un modèle plus boosté que l’original. En revanche, là où certains constructeurs vont généralement agrandir les dimensions, Honor conserve intelligemment le gabarit du modèle classique, en ajoutant toutefois un nouveau design violet de toute beauté. Son écran IPS LCD ne dépasse donc pas les 6,26 pouces pour continuer d’assurer une utilisation plus ou moins confortable à une main.

Si le design est identique entre la version Pro et la version classique, un élément vient néanmoins perturber le tout : le module photo à l’arrière. S’il a l’air identique à celui du Honor 20, le 20 Pro va plus loin. On retrouve bien 4 capteurs, mais ils sont désormais de 48 + 16 + 8 + 2 mégapixels avec des différences qui viennent embellir le tableau. Tout d’abord, le capteur IMX586 de 48 mégapixels (avec pixel binning) propose une plus grande ouverture, passant de f/1,8 à f/1,4. De quoi assurer des clichés plus lumineux et donc plus détaillés. De plus, l’appareil de 2 mégapixels dédié au mode Portrait est remplacé par un téléobjectif pour obtenir un zoom x3 — un zoom hybride x5 est également disponible. Bref, le résultat est extrêmement convaincant, quelle que soit la situation.

Le fleuron de Honor s’équipe naturellement de la puce actuellement la plus puissante chez HiSilicon : le Kirin 980. Comparé au Honor 20, il a la particularité d’être épaulé par 8 Go de mémoire vive. De ce fait, l’expérience utilisateur est totalement fluide et les jeux gourmands tournent comme un charme. On note d’ailleurs une amélioration de l’autonomie grâce à sa batterie de 4 000 mAh (contre 3 750 mAh pour le modèle classique) — même si on regrette encore l’absence d’un système de charge sans fil.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Honor 20 Pro.

