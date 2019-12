Xiaomi Mi A2 : l’ancien meilleur élève du label Android One tombe à 129 euros

Ce smartphone Android One date peut-être de l’année passée, mais le Xiaomi Mi A2 possède encore un excellent rapport qualité/prix par rapport à la concurrence, surtout à ce prix. On le trouve aujourd’hui à seulement 129 euros sur Cdiscount, contre 269 euros à son lancement.

Oui, le Xiaomi Mi A2 était tout simplement le meilleur élève du label Android One en 2018. En plus de proposer une garantie de 2 à 3 ans pour les différentes mises à jour logicielles, il mettait également en avant un excellent rapport qualité/prix par rapport à ses camarades de classe — ce qui est d’ailleurs toujours le cas aujourd’hui grâce à cette promotion.

Le Xiaomi Mi A2 en bref

Un design sans encoche

Le Snapdragon 660 toujours en forme en 2019

L’interface épurée et simplifiée, agréable à utiliser au quotidien

Au lieu de 269 euros à son lancement, le modèle 3+32 Go du Xiaomi Mi A2 est aujourd’hui disponible à 129 euros sur Cdiscount, soit une réduction de 140 euros sur son prix d’origine. Le smartphone est disponible uniquement en couleur or.

Le Xiaomi Mi A2 en détail

Le Xiaomi Mi A2 est un smartphone qui fait tout dans la simplicité. Pour commencer, son design se veut très classique avec un écran IPS LCD de 5,99 pouces, lequel n’hésite d’ailleurs pas à faire l’impasse sur l’encoche, contrairement à son petit-frère le Mi A2 Lite. Avec ses bords légèrement arrondis et son ratio 18:9, la préhension du téléphone est très bonne. C’est quand même plus important que le design, non ?

En faisant partie du label Android One, il propose évidemment une expérience utilisateur épurée et simplifiée qui satisfera sans aucun doute les allergiques aux interfaces trop encombrées. Enfin, c’est surtout la promesse des mises à jour régulières et sur le long terme (2 ans pour les mises à jour majeures et 3 pour la sécurité). Le tout tourne de manière très fluide grâce à un Snapdragon 660 qui n’a pas pris une seule ride. Cette puce peut même, encore aujourd’hui, faire tourner quelques jeux 3D.

En ce qui concerne le reste de ses caractéristiques, on retrouve un double capteur principal 12 + 20 mégapixels et une caméra frontale de 20 mégapixels pour la partie photo, ainsi qu’une batterie de 3 000 mAh qui lui confère une autonomie se situant dans la moyenne (soit une journée entière). Le port USB-C est également de la partie !

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Xiaomi Mi A2.

