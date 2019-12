Mi 9, Mi Mix 3 et Note 7 : jusqu’à 47 % de remise sur les smartphones Xiaomi

Les smartphones estampillés Xiaomi profitent dès leur sortie d’un excellent rapport qualité/prix, alors que dire quand ils sont en promotion... Aujourd’hui, Cdiscount propose trois références incontournables à prix réduit : le Redmi Note 7 à 179 euros, le Mi 9 à 269 euros et le Mi Mix 3 à 279 euros. Faîtes vos jeux !

Le Xiaomi Redmi Note 7 à 179 € (au lieu de 199 €)

Encore aujourd’hui, le Xiaomi Redmi Note 7 propose l’un des meilleurs rapport qualité/prix du marché. Il commence par intégrer un Snapdragon 660 épaulé par 4 Go de mémoire vive, une configuration honorable qui lui permet d’apporter une expérience utilisateur fluide en toutes circonstances, ainsi que la possibilité de lire quelques jeux gourmands. Il offre par ailleurs une autonomie considérable grâce à sa batterie de 4 000 mAh.

Lors de notre test par exemple, il est tombé en dessous des 5 % après 67 heures d’utilisation, soit près de 3 jours sans se soucier de la recharge (via USB-C). Du côté de la photo, il n’a pas à rougir de ses capacités pour son petit prix. Son double capteur de 48 + 5 mégapixels est capable de prendre des clichés très réussis dans la majorité des situations (merci la technique du pixel binning), même si l’on regrette légèrement le manque de polyvalence puisqu’il n’y a pas de capteur ultra grand-angle.

Le Xiaomi Redmi Note 7 en bref

Le rapport qualité/prix

L’autonomie avec un grand A

La partie photo convaincante grâce au capteur GM1

Au lieu de 199 euros à son lancement, la version 32 Go du Xiaomi Redmi Note 7 est aujourd’hui disponible à 179 euros sur Cdiscount, soit une remise de 10 % sur son prix d’origine.

Le Xiaomi Mi 9 à 269 € (au lieu de 499 €)

En intégrant le Snapdragon 855 pour moins de 270 euros, le Xiaomi Mi 9 est aujourd’hui sans aucun doute le smartphone possédant le meilleur rapport performances/prix. Cette configuration fait partie des solutions les plus puissantes de la sphère Android actuellement, juste derrière le récent Snapdragon 855+ et le prochain Snapdragon 865. Il est d’ailleurs tout aussi premium que ses concurrents haut de gamme avec un triple capteur photo performant et polyvalent, une autonomie dans la moyenne et surtout une compatibilité avec la charge sans fil jusqu’à 20 W (même si le chargeur adéquat n’est pas fourni). De plus, il intègre un bel écran Super AMOLED de 6,39 pouces fabriqué directement par Samsung lui-même.

Le Xiaomi Mi 9 en bref

L’écran Super AMOLED

La puissance du Snapdragon 855

La qualité et la polyvalence de son module photo

Sa compatibilité avec la charge sans fil jusqu’à 20 W

Au lieu de 499 euros à son lancement, le Xiaomi Mi 9 est revient aujourd’hui à 269 euros sur Cdiscount après avoir reçu le remboursement de 50 euros via l’ODR disponible jusqu’au 31 décembre 2019. Cela représente une remise totale de 46 % sur le prix d’origine du téléphone.

Le Xiaomi Mi Mix 3 à 279 € (au lieu de 529 €)

Le Xiaomi Mi Mix 3 est un smartphone élégant qui mise beaucoup sur l’originalité de son design. Son écran AMOLED de 6,39 pouces a la particularité de n’être coupé par aucune bulle ni encoche, un stratagème aujourd’hui possible grâce à la caméra frontale dissimulée dans le slider du téléphone. Par ailleurs, un son peut être activé quand ce dernier coulisse entre nos mains. Il ne lésine pas sur les performances avec un combo toujours aussi efficace en 2019, à savoir le Snapdragon 845 épaulé par 6 Go de RAM.

De plus, sa partie photo est également convaincante grâce à deux doubles capteurs (un à l’avant et un à l’arrière), même si toute la polyvalence recherchée n’est pas au rendez-vous. Enfin, son autonomie se situe dans la moyenne avec sa batterie de 3 200 mAh et il est également compatible avec la charge rapide. La bonne nouvelle ? Le chargeur sans fil est inclus.

Le Xiaomi Mi Mix 3 en bref

Un design original et élégant

L’écran AMOLED sans encoche ni bulle

Sa compatibilité charge sans fil avec chargeur inclus

Les performances élevées du combo Snapdragon 845 + 6 Go de RAM

Au lieu de 529 euros à son lancement, le Xiaomi Mi Mix 3 est aujourd’hui disponible à 279 euros sur Cdiscount, soit une remise de 47 % sur son prix d’origine. Pour obtenir ce tarif avantageux, il est indispensable de prendre en compte l’ODR de 50 euros valable jusqu’au 31 décembre 2019.

