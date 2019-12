Un an après, le Google Pixel 3 XL est au plus bas avec 52 % de réduction

L’année dernière, le Google Pixel 3 XL était vendu au prix fort de 959 euros à sa sortie. Aujourd’hui, le smartphone toujours aussi doué en photo est dorénavant disponible à 459 euros sur Boulanger, soit une économie de 500 euros sur son prix d’origine.

Si vous recherchez un excellent photophone, les produits Google font partie des meilleurs élèves du marché. Depuis, la relève a été prise par les Pixel 4 et 4 XL, mais force est de constater que l’ancien fleuron du constructeur est tout aussi doué en photo qu’au premier jour, et encore plus intéressant à acquérir aujourd’hui avec une promotion de plus de 50 %.

Le Google Pixel 3 XL en bref

Sa large diagonale d’écran et sa définition Quad HD+

La puissance du Snapdragon 845 encore au top

Sa partie photo (toujours aussi) excellente

Au lieu de 959 euros à sa sortie, le Google Pixel 3 XL — 64 Go, résolument blanc — est aujourd’hui disponible à 459 euros sur Boulanger, soit une réduction de 500 euros sur son prix d’origine.

La version XL du Pixel 3 se veut légèrement différente de la version classique, même si elles partagent toutes les deux de nombreux points communs. Tout d’abord, les dimensions sont agrandies en passant d’une diagonale de 5,8 à 6,3 pouces sur l’écran OLED, ici affichant une définition Quad HD de 2960 x 1440 pixels. On retrouve d’ailleurs une grossière encoche sur la partie supérieure, ce qui ne donne malheureusement pas des points d’élégance au téléphone. Après, les goûts et les couleurs ne se discutent pas.

Ensuite, la capacité de batterie du Pixel 3 XL est également revue à la hausse. On passe de 2 915 à 3 430 mAh, mais cela ne veut pas dire qu’il possède une meilleure autonomie que le modèle classique. Son écran bien trop gourmand demande beaucoup d’énergie malheureusement. Cependant, il arrive tout de même à tenir une journée entière. Il se rattrape toutefois en étant compatible avec la charge rapide jusqu’à 18 W et la charge sans fil jusqu’à 10 W.

Pour le reste, la fiche technique est identique à la version classique. On retrouve un Snapdragon 845 épaulé par 4 Go de mémoire vive pour des performances toujours au top en 2019, mais surtout l’excellent mono capteur de 12,2 mégapixels à l’arrière pour prendre des photos d’une qualité encore considérée aujourd’hui comme de très haut niveau.

