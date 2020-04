Belle baisse de prix pour le Xiaomi Mi 9T Pro sur Cdiscount

Le Xiaomi Mi 9T Pro est toujours considéré comme un "flagship killer" en 2020, d'autant plus avec une promotion. On le trouve aujourd'hui à seulement 369 euros sur Cdiscount, contre 429 euros habituellement.

À ce prix, le Xiaomi Mi 9T Pro est tout simplement le smartphone le plus puissant disponible sur ce segment tarifaire en embarquant le Snapdragon 855. Il bénéficie aujourd’hui d’une réduction de 60 euros sur son prix d’origine en cumulant remise immédiate et ODR. Pus de détails ci-dessous.

En bref

Le même design que le Mi 9T classique

Avec une autonomie toujours aussi confortable

Et surtout une fiche technique beaucoup plus solide

Au lieu de 429 euros à son lancement, le Xiaomi Mi 9T Pro revient aujourd’hui à seulement 369 euros sur Cdiscount grâce à une remise immédiate de 30 euros et une offre différée de remboursement du même montant, laquelle est valable jusqu’au 30 juin prochain.

Pour en savoir plus 👇

Une fiche technique solide à bas prix, c’est tout simplement la définition du Xiaomi Mi 9T Pro. Pour cela, il intègre le puissant Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Cette configuration appartient dorénavant à la génération précédente, mais elle délivre toujours des performances plus que suffisantes pour répondre à tous les usages, notamment les jeux 3D.

Il est également bon en photo. Son capteur principal Sony IMX586 de 48 mégapixels — utilisé par de nombreux smartphones haut de gamme en 2019 — utilise la technique du pixel binning pour améliorer les détails et la qualité des clichés. La polyvalence est aussi au rendez-vous avec 2 capteurs supplémentaires pour proposer des modes tels que l’ultra grand-angle ou le portrait. De plus, il est capable de filmer en 4K à 60 images par secondes.

Au niveau de l’autonomie, on ne change pas une équipe qui gagne avec la même batterie de 4 000 mAh que le Mi 9T classique. La version Pro peut tenir pendant deux jours selon l’utilisation, soit tout autant que son petit-frère malgré un processeur plus énergivore. Il est enfin compatible avec la charge rapide jusqu’à 27 W.

Plus anecdotique, il partage évidemment un design identique à son petit-frère, avec le même écran borderless (et AMOLED) de 6,26 pouces ainsi que la même position des éléments (boutons, module photo, caméra pop-up, connectique, etc.)

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi 9T Pro.

