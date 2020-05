Le Xiaomi Mi Mix 3 compatible 5G est disponible aux alentours de 300 € seulement

La nouvelle version du Xiaomi Mi Mix 3 équipée d'un Snapdragon 855 (à la place du 845) est sans aucun doute le smartphone 5G le plus abordable du moment. On le trouve aujourd'hui à seulement 313 euros via Acheter sur Google avec le code promo BIENVENUEMAI, au lieu de 749.

Vous souhaitez dès à présent être 5G ready mais vous ne voulez pas investir le montant d’un SMIC ? Ça se comprend et nous avons sûrement la solution qu’il vous faut grâce à la nouvelle version Xiaomi Mi Mix 3 compatible 5G, car il est tout simplement disponible à moins de la moitié de son prix !

En bref

Le même smartphone que l’original

Avec le puissant Snapdragon 855

Et une compatibilité 5G

Au lieu de 749 euros, le Xiaomi Mi Mix 3 5G est aujourd’hui disponible à seulement 313 euros sur la boutique Rue du Commerce via Acheter sur Google grâce au code promo BIENVENUEMAI. Cela représente une économie d’environ 435 euros sur son prix d’origine.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et bien d’autres. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

Il est également disponible à 329 euros sur Rue du Commerce.

Pour en savoir plus 👇

La version 5G du Xiaomi Mi Mix 3 est une simple amélioration du modèle original, avec évidemment une compatibilité sur le réseau de demain et une puissance accrue grâce au Snapdragon 855. Ce n’est pas tout, il propose également une meilleure autonomie : sa batterie passe de 3 200 à 3 800 mAh.

On retrouve exactement le même design, avec les mêmes dimensions et le même poids, soit 157,9 x 74,7 x 8,5 mm et 218 grammes. Il intègre évidemment un écran AMOLED de 6,39 pouces qui a la particularité d’être complètement borderless, ce qui veut dire que la dalle n’est obstruée par aucune bulle ni encoche. Le système de slider est gadget, mais c’est tellement plaisant à utiliser au quotidien pour dégainer son appareil à selfie.

En parlant de photo, le Mi Mix 3 se dote d’un double capteur 12 mégapixels à l’arrière et d’une double caméra 24 + 2 mégapixels à l’avant. Quel que soit le module utilisé, ce smartphone arrive à capturer de beaux clichés, d’autant plus que son mode HDR est particulièrement efficace. Malheureusement, il ne propose pas la polyvalence des nouveaux smartphones haut de gamme.

Notez qu’il est également compatible avec la charge sans fil.

Nous n’avons pas testé la version 5G, mais vous pouvez tout de même lire notre test complet du Xiaomi Mi Mix 3 pour en savoir plus.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi Mix 3 5G.

Notre guide d’achat

