Fnac/Darty brade enfin le pack Sony Xperia 1 avec le casque WH-1000XM3

Le pack Sony avec le Xperia 1 et un casque sans fil WH-1000XM3 est disponible depuis le lancement du smartphone. Aujourd'hui, il est enfin bradé avec réduction inédite de 200 euros sur Darty et fnac.com, ce qui le fait passer de 999 à 799 euros.

Maintenant que le nouveau Xperia 1 II est arrivé sur le marché, c’est la bonne occasion pour obtenir l’ancienne référence haut de gamme de Sony à prix très réduit. D’autant plus lorsque ce dernier est livré avec l’un des meilleurs casques sans fil à réduction de bruit du marché.

En bref

L’écran AMOLED au format 21:9

La puissance élevée du Snapdragon 855

Avec l’excellent casque WH-1000XM3 en bonus

Le pack Sony incluant le Xperia 1 et le WH-1000XM3 a été lancé à 999 euros. Il est aujourd’hui disponible à 799 euros sur Darty et fnac.com, ce qui ramène le prix du smartphone à seulement 500 euros en prenant en compte le prix du casque (vendu seul à 299 euros).

Pour en savoir plus

Le Xperia 1 a été remplacé, mais son successeur est fortement inspiré de celui qui nous intéresse aujourd’hui. Le design propre à Sony avec son écran OLED 4K de 6,5 pouces au format 21:9 offre un smartphone assez allongé, mais qui se prend très bien en main. C’est excellent pour regarder des vidéos en streaming !

Étant un smartphone haut de gamme de l’année passée, le Xperia 1 n’embarque pas la dernière puce de Qualcomm et n’est donc pas compatible 5G. Cependant, la 4G est (très) loin d’être morte et la puissance du Snapdragon 855 est clairement suffisante pour jouer à tous les jeux gourmands du Play Store.

Il n’est ensuite pas au niveau de ses concurrents premium pour la photo, mais son triple capteur 12 mégapixels offre déjà une qualité excellente presque en toute circonstance. Le seul réel reproche que l’on peut faire à ce smartphone c’est sa petite autonomie (batterie de 3 300 mAh) et sa non-compatibilité avec la charge sans fil. Il se recharge en revanche rapidement jusqu’à 18 W via le câble fourni dans la boîte.

En ce qui concerne le Sony WH-1000XM3, c’est tout simplement l’un des meilleurs casques sans fil du marché malgré son lancement il y a 3 ans. La qualité sonore est excellente et la réduction de bruit complètement bluffante. De plus, il est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Siri.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas lire nos tests complets des Sony Xperia 1 et Sony WH-1000XM3.

L'offre n'est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil aux tableaux ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le smartphone Sony Xperia 1 et le casque Sony WH-1000XM3.

Notre guide d’achat

