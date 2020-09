À peine sorti et déjà moins cher, le Samsung Galaxy Note 20 est disponible à 692 euros

Officiellement disponible depuis le 21 août avec son grand frère le Note 20 Ultra, le Samsung Galaxy Note 20 voit déjà son prix diminuer sur Rakuten. Il passe ainsi de 959 euros à 692 euros.

Ils étaient très attendus. Depuis fin août, les nouveaux flagships de Samsung, les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra sont enfin disponibles à la vente. Le géant sud-coréen confirme ainsi sa place sur le secteur des smartphones premium. Mais qui dit premium, dit forcément prix qui grimpe… mais pas toujours. En effet, à peine sorti, le Samsung Galaxy Note 20 voit déjà son prix baisser sur Rakuten.

En bref

Un grand écran de 6,7 pouces

Un quadruple capteur photo

Un S Pen amélioré

Lancé à 959 euros, le Samsung Galaxy Note 20 (4G) dans sa version 256 Go est aujourd’hui affiché à 692 euros sur Rakuten. En adhérant gratuitement au Club R, vous pourrez bénéficier de 69,29 euros offerts sur votre prochaine commande. Le montant des Super Points variera selon votre statut sur le site : les Platinum, le statut le plus haut, pourront encaisser près de 140 euros en Super Points utilisables sur vos prochains achats.

Si le Samsung Galaxy Note 20 est plus petit que le Note 20 Ultra et ses 6,9 pouces, il restera tout de même bien imposant avec une diagonale de 6,7 pouces. La dalle Super AMOLED d’une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels est par ailleurs compatible HDR10+. Elle arbore également un poinçon centré en haut qui intègre la caméra frontale. Samsung a opté pour un écran 60 Hz pour son Note 20, au lieu d’un mode 120 Hz comme sur la version Ultra. On regrettera cette concession, mais la fluidité de l’expérience utilisateur restera largement suffisante.

Le design du smartphone, tout en finesse, est très soigné dans l’ensemble. Contrairement au Note 20 Ultra qui se pare d’un dos en verre, le Note 20 a un dos en plastique effet verre, ou « glasstic » comme la firme le surnomme. La sensation n’est évidemment pas la même, mais avec un tel prix réduit, on pardonnera cette différence. On se consolera avec l’amélioration du S Pen, qui offrira toujours une latence réduite et sera capable de prendre des captures d’écran.

Côté performances, le Galaxy Note 20 est propulsé par le processeur Exynos 990 octo-core cadencé à 2,73 Gz avec 8 Go de mémoire vive, et se dote de 256 Go de stockage. Cette configuration saura apporter une belle puissance au smartphone pour lancer n’importe quelle application sans accroc, y compris des jeux 3D gourmands. Au niveau de l’autonomie, on retrouve une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide avec un chargeur de 25 W. Vous gagnerez plus de 50 % de charge en 30 minutes.

Enfin, le Galaxy Note 20 profite d’une belle polyvalence sur la partie photo. Comme le Galaxy S20, on a ici un capteur principal de 12 mégapixels, un capteur de 64 mégapixels capable de zoomer de manière numérique et de filmer en 8k à 30 fps, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et une caméra selfie à 10 mégapixels.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Samsung Galaxy Note 20. Pour avoir plus d’informations sur son grand frère, rendez-vous sur notre test complet du Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

