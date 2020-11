Le Realme X50 en promo est l’un des smartphone 5G les moins chers du moment

Le Realme X50 partage beaucoup de points communs avec ses concurrents, sauf son prix. Il est actuellement disponible en promotion chez Boulanger, Fnac ou Darty (au choix) et passe de 379 à seulement 279 euros.

Face à l’excellent OnePlus Nord, il y a le Realme X50. Il s’agit d’un smartphone qui propose grosso modo la même fiche technique que son concurrent, mais pour un prix bien plus intéressant. Jugez par vous-même avec cette réduction de 100 euros qui le fait passer sous les 300 euros en devenant, par la même occasion, l’un des smartphones 5G les moins chers du moment.

En bref

La puissance du Snapdragon 765G

L’écran Full HD+ de 6,57 pouces à 120 Hz

La bonne autonomie et l’efficacité de la charge rapide

Au lieu de 379 euros, le Realme X50 compatible 5G est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 279 euros sur Boulanger, à la Fnac et chez Darty.

On pourrait confondre Realme X50 avec son modèle Pro tant ils se ressemblent tous les deux. On retrouve globalement les mêmes formes arrondies en coin avec la même disposition pour le poinçon dans l’écran (en haut à gauche) qui dissimule deux caméras pour les selfies. Mais les similitudes s’arrêtent là puisqu’ils ne possèdent pas la même fiche technique.

Pour continuer dans la comparaison, on va plutôt prendre l’exemple sur OnePlus Nord, son concurrent direct. Si le smartphone de OnePlus est équipé d’un écran AMOLED, celui de Realme doit se contenter d’un IPS LCD. Cependant, cette dalle de 6,57 pouces à le mérite d’être bien calibrée et de proposer un taux de rafraîchissement à 120 Hz, contre 90 Hz pour son rival. C’est d’ailleurs un élément plutôt rare sur du milieu de gamme.

L’un comme l’autre sont équipés du Snapdragon 765G avec 8 Go de mémoire vive pour assurer des performances de haute volée. Comme on le dit souvent, la série 7 de Qualcomm n’a plus rien à envier aux puces premium tant elle apporte une puissance suffisante pour répondre à tous les besoins, même avec les jeux 3D.

Le module photo est ensuite un peu similaire au dos, où le X50 propose une suite de quatre capteurs 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels alors que le Nord va proposer un combo 48 + 8 + 5 + 2 mégapixels. Les deux smartphones apportent une belle polyvalence (mode portrait, ultra grand-angle et même macro) avec une qualité honorable des clichés dans de bonnes conditions lumineuses, mais force est de constater que le résultat est moins probant à la nuit tombée. Si vous voulez un bon photophone à moins de 400 euros, il faudra plus se diriger vers le Pixel 4a.

Il se distingue toutefois du OnePlus Nord avec une plus grosse batterie, 4 200 mAh contre 4 115. La différence est minime, mais il s’en sort très bien, même en mode 120 Hz où il a réussi a tenir pendant 44 heures, dont 6h39 avec l’écran allumé. Il est alors facile d’aller encore plus loin en basculant en mode 60 Hz pour conserver de l’énergie. De plus, sa charge rapide jusqu’à 30 W est très efficace puisqu’elle offre la possibilité de passer de 10 à 64 % en 30 minutes et monte enfin jusqu’à 100 % 28 minutes après.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Realme X50 5G.

