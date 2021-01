Sur Amazon, le Motorola Edge 5G est soldé à seulement 381 € au lieu de 599

Le Motorola Edge 5G n'a jamais été aussi abordable que pendant ces soldes d'hiver 2021. Amazon fait chuter le prix de ce smartphone à seulement 381 euros après une remise de 36 % sur les 599 euros demandés habituellement.

Les smartphones compatibles 5G ont le vent en poupe pendant ces soldes d’hiver 2021. De nombreuses références sont disponibles à un prix très réduit, comme c’est actuellement le cas pour le Motorola Edge 5G qui bénéficie d’une réduction de plus de 200 euros sur son prix d’origine. C’est le prix le plus bas jamais constaté !

En bref

L’écran OLED 90 Hz

L’autonomie confortable

Les performances du Snapdragon 765

Au lieu de 599 euros, le Motorola Edge 5G est aujourd’hui en promotion à seulement 381 euros sur Amazon grâce à une remise immédiate de 36 % lors des soldes.

Pour en savoir plus 👇

Le Motorola Edge compatible 5G est le dernier smartphone haut de gamme en date du constructeur américain. Il s’éloigne définitivement des anciens modèles qui accueillaient les Moto Mods, pour un design plus moderne. Son écran OLED de 6,7 pouces à 90 Hz occupe une grande partie de la surface avant, les bords sont incurvés sur les côtés et on retrouve évidemment un poinçon, en haut à gauche, afin de dissimuler la caméra selfie. Si la dalle est de bonne facture, avec une bonne luminosité et de beaux contrastes, on regrette néanmoins un capteur d’empreinte sous l’écran assez capricieux.

Il est ensuite propulsé par le Snapdragon 765 (compatible 5G) avec 6 Go de mémoire vive. C’est une configuration que de nombreux smartphones haut de gamme de 2020 ont choisi à la place de l’onéreux S865 pour réduire la facture, comme le Google Pixel 5 par exemple. Les performances sont excellentes, même avec des jeux 3D gourmands comme Fortnite. Pour jouer dans de bonnes conditions, Motorola offre par ailleurs la possibilité de rajouter (logiciellement) des gâchettes sur la tranche de l’écran (façon R2/L2) et c’est très pratique !

Du côté de la photo, on note une grande polyvalence avec son triple capteur 64 + 16 + 8 mégapixels (+ ToF) ainsi qu’une belle qualité des clichés, mais uniquement lorsque les bonnes conditions lumineuses sont réunies. D’autant plus que le mode nuit n’apporte presque aucun changement par rapport au mode automatique. Il se rattrape avec une grande autonomie grâce à sa batterie de 4 500 mAh, mais sa charge est assez lente. Comptez presque 3 heures pour le recharger entièrement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Motorola Edge 5G.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Motorola Edge.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !