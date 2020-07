Les 3 meilleurs smartphones de juillet sur Frandroid

C'est l'heure du récap' des trois meilleurs smartphones que nous avons testés le mois dernier pour vous aider à choisir ce mois-ci.

Si vous lisez régulièrement Frandroid, vous savez sans doute que nous faisons chaque mois le récapitulatif des meilleurs smartphones que nous avons testés le mois précédent. Voici donc l’édition du mois de juillet, basée donc sur les tests du mois de juin afin de vous aider à faire votre choix ce mois-ci.

Comme d’habitude, les terminaux dont nous parlons ici ont été sélectionnés sur deux critères seulement : la note du test et sa date de publication. Si vous cherchez des conseils plus généraux, indépendamment de la date de publication du test, vous pouvez consulter notre guide général des meilleurs smartphones à acheter. Ce mois-ci est un peu particulier puisque nous avons trois produits ex-aeqo, notés 8/10.

En vidéo

Si vous préférez la vidéo au texte, nous vous parlons de notre sélection sur notre chaîne YouTube également.

Motorola Edge : retour en grâce

En retrait depuis quelque temps sur le marché des smartphones, en dépit de certains coups d’éclat comme le Razr 2020, Motorola revient en grâce avec son Motorola Edge. La marque américaine passée sous pavillon chinois après plusieurs rachats fait un « un bon retour », résume Geoffroy.

Comme les Samsung Galaxy Note Edge et S6 Edge en leur temps, le Motorola Edge adopte des bordures incurvées sur les côtés. Longtemps réservé à Samsung, cet élément de design s’est très largement popularisé (avec l’écran poinçonné) chez d’autres marques en 2020, dont Motorola donc, mais aussi OnePlus, Xiaomi, ou encore Oppo. C’est joli, à défaut d’être utile, et dans l’ensemble « le design du Motorola Edge est particulièrement soigné », insiste le testeur émérite.

Plus utile, l’écran OLED est rafraîchi à 90 Hz en plus d’être de bonne facture. On apprécie également la présence d’Android 10 dans une version quasi stock, simple, claire et rapide… mais aussi avec quelques impasses. Les petits moins sont sur la partie photo et l’autonomie : dans la moyenne seulement. Enfin, le Snapdragon 765 est un peu moins bon que le 865 du Realme X50 Pro vendu au même prix.

Vous pourrez trouver tous les détails dans note test complet du Motorola Edge

Redmi Note 9 Pro : digne successeur… concurrencé

Fleuron de la gamme Redmi Note 9, le Redmi Note 9 Pro a la lourde tâche de remplacer le Redmi Note 8 Pro de l’année dernière. Le pari est réussi sur le papier : le smartphone « séduit très facilement en proposant une utilisation très satisfaisante pour un tarif des plus contenus », s’enthousiasme Omar.

Comme avant, le plus gros point fort du terminal est son autonomie au point qu’il a tout simplement à 10/10 sur ce critère. La batterie de 5020 mAh lui a permis de tenir 14h47 sur notre test Viser, cela se traduit par deux jours, voire un peu plus, de fonctionnement sur une seule charge si vous êtes économe. Encore mieux, la recharge rapide à 33W est là.

Ailleurs, le tableau est également élogieux, tant sur les performances que l’esthétisme de la photo (même si ça aurait pu être mieux de nuit). Le défaut principal est surtout au niveau de l’écran avec un dalle LCD de 6,67 pouces qui aurait gagné à être plus lumineuse. Reste qu’au final, si le Note 9 Pro fait moins rêver que son devancier c’est surtout en raison de la concurrence du Realme 6, moins cher, et offrant des prestations comparables… l’écran 90 Hz en plus.

Pour connaître notre avis complet, notre test du Redmi Note 9 Pro est disponible

Poco F2 Pro : encore une réussite

Après un très intéressant Pocophone F1 en 2018, voici le Poco F2 Pro en 2020. Il reprend la formule, et cela fonctionne encore. Elle consiste à prendre le meilleur processeur du moment, à ajouter quelques caractéristiques à la mode puis tirer les prix vers le bas. Résultat : un smartphone « à recommander chaudement, sous certaines conditions » selon Omar qui s’est attelé au test.

« À recommander chaudement » pour l’autonomie, les performances, et l’écran. Trois critères sur lesquels il obtient un 9/10. Vous tiendrez toute une journée sans problème, le Snapdragon 865 est aussi puissant qu’attendu et l’écran OLED sans encoche ou poinçon est « excellent en tout point ».

« Sous certaines conditions » car il faut rappeler que la dalle reste à 60 Hz là où des concurrents à peine plus chers, comme le Realme X50 Pro, sont en 90 Hz. Par ailleurs, la partie photo a encore une petite marge de progression, notamment de nuit. Enfin, il tourne sous MIUI 11. C’est visuellement agréable, mais les « maladresses de traduction et le scanner antivirus affichant de la publicité nuisent à l’expérience globale ». Si on peut le pardonner à des prix plus bas, c’est moins le cas à 549 euros. Pour en savoir plus : direction notre test du Poco F2 Pro.