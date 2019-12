Sosh, RED et Free : les derniers forfaits mobile à petit prix pour Noël

Sommaire RED Free Sosh Comparateur

Noël arrive dans quelques jours et certains des meilleurs forfaits mobile sans engagement sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes. RED avec 100 Go ou Sosh et Free mobile avec 50 Go : lequel allez-vous choisir ?

RED 100 Go à 15 €/mois

Le forfait RED est disponible à 15 euros par mois à vie, au lieu de 20 euros habituellement. Il comprend les appels, SMS, MMS illimités et 100 Go de data à utiliser en France. Depuis l’Europe et les DOM, une enveloppe de 10 Go est accordée.

Pour rappel, le forfait RED est totalement modulable, avec la possibilité de faire diminuer la facture de 3 euros pour 60 Go au lieu de 100, ou de l’augmenter de 5 euros pour faire grimper son enveloppe 4G à l’étranger à 15 Go au lieu de 10 (depuis les USA, Canada, Suisse, Andorre, Europe, DOM).

L’offre prend fin le 23 décembre 2019.

Free 50 Go à 9,99 €/mois

Le forfait Free mobile à 9,99 euros par mois (pendant un an, puis 19,99 euros) donne accès aux appels illimités vers les fixes et mobiles ainsi que les SMS/MMS illimités en France Métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte pour les appels). Il inclut une enveloppe 4G avec 50 Go par mois la première année, puis 100 Go à partir de la deuxième année. Depuis l’Europe et les DOM, vous avez droit aux mêmes conditions concernant les appels, SMS et MMS, mais vous bénéficiez d’une enveloppe web dédiée de 4 Go sur le réseau 3G (au-delà, le Mo est facturé 0,0054 €).

L’offre prend fin le 24 décembre 2019.

Sosh 50 Go à 9,99 €/mois

Le forfait Sosh est également disponible à 9,99 euros par mois (pendant un an, puis 24,99 euros par mois). Il propose lui aussi les appels, SMS, MMS illimités en France, mais avec un plus grand nombre de destinations à l’étranger, notamment avec les appels illimités vers les fixes et les mobiles des USA/Canada, mais aussi les SMS et les appels illimités vers les fixes d’Europe, DOM, Suisse et Andorre. Pour les données 4G, l’enveloppe de data s’élève à 50 Go, aussi bien en France qu’en Europe.

L’offre prend fin le 26 décembre 2019 à 9h du matin.

Notre comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir les autres offres disponibles, nous vous invitons à utiliser notre comparateur pour trouver le meilleur forfait mobile sans engagement qui correspond à vos besoins.