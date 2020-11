Le Xiaomi Mi TV 4S compatible 4K et HDR baisse son prix de 100 €

Vous êtes à la recherche d'un nouveau téléviseur 4K HDR pas cher ? Le rapport qualité/prix du Xiaomi Mi TV 4S s'améliore grandement à l'approche du Black Friday en étant proposé à 299 euros au lieu de 399.

Xiaomi s’est lancé sur le marché des téléviseurs tout récemment à l’été 2020 en France avec ses Mi TV 4S. Le modèle en 43 pouces est celui avec la plus petite diagonale, mais c’est aussi le moins cher de tous pour profiter de la 4K avec un joli mode HDR, d’autant plus avec une réduction de 100 euros.

Au lieu de 399 euros, Xiaomi propose une baisse de prix sur sa Mi TV 4S de 43 pouces à seulement 299 euros à la Fnac et chez Darty. C’est un excellent prix pour un téléviseur 4K HDR.

On trouve également les autres modèles en promotions :

Pour un téléviseur à ce prix, le Xiaomi Mi TV 4S ne fait absolument pas cheap. Il est très élégant avec ses fines bordures métalliques autour de sa dalle IPS LCD de 43 pouces. Seul le logo Xiaomi vient légèrement perturbé le tout sur la partie inférieure, bien centré au milieu. On y aperçoit également une LED de couleur rouge qui s’allume uniquement pendant quelques secondes à l’allumage.

Ce téléviseur est surélevé par deux pieds à chacune de ses extrémités, ce qui est évidemment moins pratique qu’un pied central si vous avez un meuble TV d’une petite longueur. Ceci étant dit, il est également possible d’accrocher le Mi TV 4S au mur grâce à un support dédié au montage mural. Cependant, ce dernier n’est pas inclus et il faut donc l’acheter séparément.

Le Mi TV 4S se décline en trois modèles (43, 55 et 65 pouces) qui partagent des caractéristiques communes. Ils sont tous compatibles 4K (définition 3 840 x 2 160 pixels), HDR et HDR 10, avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz et des angles de vision à 178 degrés. Pour le son, on retrouve deux haut-parleurs de 8 W compatibles Dolby Audio et DTS HD. Du côté de la connectique, on retrouve 3 ports HDMI 2.0 (dont 1 avec la compatibilité ARC) pour permettre l’affichage en 4K à 60 fps, mais aussi 1 port optique, 3 ports USB, 1 port Ethernet et 1 port jack. Ce téléviseur est également compatible Wi-Fi et Bluetooth 4.2.

Ce n’est pas tout, car il embarque également la dernière version d’Android TV pour profiter de toutes les fonctionnalités d’une Smart TV, avec même la présence native de Google Cast pour diffuser facilement du contenu depuis un smartphone, tablette ou le navigateur Chrome d’un PC ou d’un Mac. Google Assistant répondra aussi à l’appel via le microphone de la télécommande.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test du Xiaomi Mi TV 4S.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi TV 4S 43″.

