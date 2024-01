C’est au tour d’eBay de licencier : 1000 salariés remerciés

Encore une autre procédure de licenciements de masse dans la tech : c'est au tour d'eBay, le géant du e-commerce. Ce sont 1000 employés qui sont licenciés : la plateforme annonce également qu'elle va cesser de collaborer avec nombre de sous-traitaits.

Depuis le début de l’année, les licenciements massifs ont repris dans nombre d’entreprises du numérique et des jeux vidéo, malgré une industrie qui reste profitable. C’est au tour d’eBay d’annoncer le licenciement d’environ 1000 salariés ainsi qu’un nombre indéterminé de sous-traitants.

9 % des salariés d’eBay remerciés

C’est dans une note interne adressée à tous les employés et publiée par l’entreprise, qu’on apprend qu’eBay licencie environ 1000 postes, soit 9 % des employés à temps plein.

La raison du changement avancée est la nécessité de mieux organiser les équipes « pour qu’elles soient plus rapides – ce qui nous permet d’être plus agiles, de réunir des personnes qui travaillent de la même manière et de prendre des décisions plus rapidement. » Cependant, Jamie Iannone, le PDG de la société, écrit aussi que les effectifs et les dépenses d’eBay ont dépassé sa croissance.

En plus de ça, la société a annoncé prévoir réduire le nombre de contrats de sous-traitance dans les prochains mois, sans avancer ledit nombre. Pour le moment, les salariés concernés n’ont pas tous été informés de leur licenciement.

Ce jour-ci, tous les employés d’eBay travaillent depuis chez eux : Jamie Iannone leur a demandé afin de pouvoir discuter plus intimement avec ceux qui quitteront prochainement l’entreprise.

eBay reste une entreprise profitable

Dans la même note, eBay précise pourtant avoir fondamentalement changé l’expérience sur son site internet et avoir accéléré le rythme de l’innovation. L’entreprise dit, par ailleurs, constater une augmentation de la satisfaction de ses clients et croître davantage que le reste de son marché.

Comme le rappelle The Verge, eBay a affiché un bénéfice de 1,3 milliard de dollars pour le dernier trimestre dans son dernier rapport financier de novembre 2023. C’est dans ce même rapport que le directeur financier d’eBay, Steve Priest, écrivait être fier des équipes « qui ont jeté les bases d’une croissance durable à long terme. » Déjà à l’époque, il précisait qu’il fallait que l’entreprise continue d’être prudente en matière d’efficacité des coûts et qu’elle devait économiser pour investir, « tout en restant de bons gestionnaires de capital pour nos actionnaires. » Par ailleurs, eBay est en train de réaliser une opération financière avec ses actions dans le groupe possédant Leboncoin.

Des licenciements dans la tech qui se multiplient depuis 2024 : l’hémorragie se poursuit

Rien que durant ce mois de janvier, nous avons relayé sur Frandroid nombre de cas de licenciements massifs dans l’industrie numérique. Dans le jeu vidéo, Unity a supprimé près de 1800 postes, et Riot Games 10 % de sa masse salariale.

Plus largement, dans la « tech », on compte une restructuration de Shadow en France, 35 % des employés de Twitch sur le départ (soit 500 personnes), plusieurs centaines d’autres chez Amazon Prime Video, 1000 nouveaux licenciements chez Google complété par plusieurs centaines d’autres postes dans ses équipes publicitaires, ou encore 17 % des effectifs de Discord licenciés. Rien que pour le mois de janvier 2024, ce sont plus de 36 000 salariés qui ont été licenciés dans l’industrie et près d’un demi-million depuis 2023, selon les rapports du site LayoffsTracker.