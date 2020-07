macOS Big Sur permettra enfin de regarder Netflix en 4K HDR… ou presque !

Les fans de Netflix vont être ravis. macOS Big Sur vous permettra enfin de regarder vos séries et films préférés en 4K HDR. Mais sous certaines conditions cependant…

Avec le déploiement à venir de macOS Big Sur présenté lors de la dernière WWDC, Apple a donné de nouveaux atouts à Safari. Le navigateur va notamment pouvoir supporter les vidéos HDR, HDR10 et Dolby Vision.

Les développeurs peuvent déjà tester la version bêta du prochain système d’exploitation des Mac. Et l’un d’entre eux a repéré que Netflix pouvait déjà profiter du streaming en 4K avec Dolby Vision sur le navigateur d’Apple.

OMG! Netflix on macOS Big Sur's Safari browser just gave me 4K Stream with Dolby Vision on MacBook Pro! Earlier it was just 1080p with Dolby Vision. This is amazing. 😌 pic.twitter.com/afUQPeKisI — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) June 28, 2020

Netflix en 4K oui, mais sous conditions

Pour des questions de compatibilité matérielle, Apple limitait depuis toujours la diffusion en 4K de contenus sur ses Mac et MacBook. La faute à l’absence de compatibilité matérielle avec le codec HEVC nécessaire à Netflix pour offrir la 4K. Il fallait se contenter jusque-là de films et séries en 1080p.

Depuis 2018, Apple commercialise des Mac et MacBook qui supportent le codec HEVC. Mais Safari n’avait pas été mis à niveau et, faute d’application Netflix existante, il fallait se contenter de la diffusion en 1080p. Ou bien recourir à l’installation d’une version de Windows 10 sur votre Mac pour regarder Netflix via le navigateur Edge…

Cependant, ne vous emballez pas tout de suite ! Pour profiter de contenus en 4K HDR, il faudra disposer d’un Mac compatible et surtout de l’abonnement premium de Netflix.

En revanche, pas de trace de YouTube 4K. Si Apple a profité de la conférence des développeurs pour annoncer la prise en charge du codec VP9 de Google sur iOS 14 et tvOS 14, il n’en est rien sur Safari. Il faudra en passer par la compatibilité des applis YouTube sur iPhone, iPad ou encore Apple TV pour regarder vos contenus vidéo en UHD. Sur Mac, cela passera par un changement de navigateur (Google Chrome, Opera ou Mozilla Firefox). Mais, étant donné qu’AirPlay 2 supporte le streaming de contenus vidéo en 4K sur iOS et macOS Big Sur, la compatibilité nativement sur les Mac ne devrait plus trop tarder.

Une tentative de codec unifié

La bonne nouvelle pourrait aussi venir de l’Alliance for Open Media (AOMedia). De nombreux poids lourds de la tech et du divertissement (Apple, Google, Microsoft, Netflix, Adobe, Amazon, Samsung…) se sont rassemblés au sein de cette alliance afin de mettre au point un codec commun. L’AV1 est plus optimisé et surtout serait ainsi une proposition unifiée pour devenir un standard universel. Il a commencé à être adopté par de nombreux services et logiciels.

Mais, déjà, certaines entreprises comme Samsung, pourtant partenaire, se sont alliés à Huawei et même Qualcomm pour appuyer le MPEG-5 EVC, une alternative au HEVC plus performante et avantageuse financièrement (pas de royalties pour les fonctionnalités de base). Seulement, une guerre des brevets pour des fonctions plus avancées semble se dessiner tout autant…