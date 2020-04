En confinement, les faux sites Disney+ et Netflix ont explosé

De faux sites voulant imiter les plateformes Disney+ et Netflix ont émergé en masse ces derniers jours. Leur but : profiter du taux de fréquentation en hausse des services SVoD pour voler vos données privées.

En période de confinement, les plateformes SVoD sont évidemment de précieux alliés pour contrer l’ennui. Netflix vient évidemment à l’esprit, mais aussi son nouveau concurrent récemment lancé : Disney+. Ce dernier semble d’ailleurs déjà très populaire auprès de notre lectorat.

Hélas, cet attrait accru pour ces services attise aussi la convoitise de pirates mal intentionnés. Ainsi, l’entreprise de cybersécurité Mimecast a remarqué un essor des contrefaçons de Disney+ et Netflix au cours des derniers jours, alors qu’un très grand nombre de personnes doivent rester chez elles à travers le monde pour faire face à la pandémie du Covid-19.

Mimecast dénombre ainsi au moins 700 faux sites imitant Disney+ et Netflix créés entre le 6 avril et la fête de Pâques.

Nous avons assisté à une augmentation spectaculaire des domaines suspects se faisant passer pour divers géants du streaming à des fins malveillantes.

Une petite partie des faux sites paraissent authentiques

Vous l’aurez sans doute compris, en imitant des plateformes populaires, les pirates mal intentionnés espèrent récupérer des données privées et sensibles sur leurs victimes comme leurs noms, adresses personnelles, et informations sur leurs cartes de paiement. Pour leurrer les internautes, les sites contrefaits tentent de les attirer avec des offres d’inscription alléchantes.

Heureusement, la majeure partie desdits sites souffrent d’un design mal conçu et d’erreurs de traduction trahissant leur non-authenticité. Cependant, une petite partie des 700 domaines identifiés paraissent très convaincants aux yeux de Mimecast et représentent donc un danger plus sérieux pour les utilisateurs non avertis.

Comment se protéger de ces tentatives de piratage ?

Afin de ne pas vous faire avoir par ces tentatives de piratage, prenez garde à bien vous rendre sur les sites « netflix.com » ou « disneyplus.com ». Si vous visitez des adresses URL n’étant pas strictement identiques, vous êtes susceptibles de vous exposer à ces tentatives de piratage.

Heureusement, la plupart des navigateurs web sont assez efficaces pour repérer ce genre de fraudes, mais on est jamais assez prudent sur Internet.