Écran pliable, couleurs mouvantes et cliché à 150°… les annonces smartphones du CES 2022

Le CES 2022 a été l'occasion pour Samsung de présenter son S21 FE et quelques modèles pliables. OnePlus a détaillé son OnePlus 10 Pro. Voici ce qu'il faut retenir de cette édition en matière de téléphone.

Et voilà, le CES 2022 est terminé. Et comme de coutume, le salon de Las Vegas a su lancer l’année et nous donner les tendances en matière de PC, téléviseurs ou même automobiles.

Le smartphone n’était pas en reste, même si on sent bien que les constructeurs n’ont pas eu envie de tout dévoiler dès la première semaine de janvier. Voici un petit résumé de ce qu’il y avait à se mettre sous la dent.

Samsung attaque avec un S21 FE et du pliant

Que serait un salon Tech sans son lot de démonstrations ? Cette année Samsung avait ramené quelques concepts pour prouver que ses idées en matière de smartphones pliables ne s’arrêtaient pas aux Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Le géant coréen a ainsi présenté un format intitulé Flex Slidable, avec écran enroulable et étirable, ainsi qu’un Flex S disponible en prise en main pour la première fois au salon.

Premier lancement de l’année pour Samsung également, son tant attendu Galaxy S21 FE est là. Nous avons pu le prendre en main quelques jours avant sa présentation au CES.

OnePlus distille les infos sur le OnePlus 10 Pro

Plutôt que de faire un lancement en une fois, OnePlus a décidé cette année de distiller les infos sur son nouveau modèle premium, le OnePlus 10 Pro. On a d’abord découvert des visuels, puis sa puissance de charge avant d’en apprendre plus sur ses capacités en photo, qui ne sont pas sans rappeler un certain Realme GT 2 Pro.

En effet, le OnePlus 10 Pro se dote lui aussi d’un ultra grand-angle de 150 degrés pour un champ de vision plus large que ce qui se fait habituellement sur ce mode de prise de vue. Le smartphone propose aussi un mode Fisheye.

Vivo lance le bal des couleurs

La couleur des smartphones peut être un sujet de fascination assez intense chez certains fans. Attendez un peu que les téléphones affichent une couleur à l’ombre et une autre couleur au soleil, et vous aurez une idée du coup marketing plutôt réussi par Vivo avec ses nouveaux V23 et V23 Pro.

Pour accomplir ce petit tour de passe-passe étonnant, l’entreprise a utilisé un verre fluorite AG au dos de l’appareil qui lui permet de passer d’une couleur or à un bleu vert plutôt saturé. Il faudra tout de même attendre 5 à 6 minutes pour que la magie opère. Et pour celles et ceux qui préfèreraient une coque plus classique, un coloris noir dépourvu d’un quelconque changement de couleur est aussi proposé.

Google renforce Matter et le Chromecast

Google veut renforcer la compatibilité de ses appareils. La firme de Mountain View ainsi a réaffirmé sa volonté de pousser le standard Matter, qui permet de favoriser la compatibilité entre les objets connectés et les écosystèmes déjà mis en place avec d’autres constructeurs.

Le Chromecast devrait lui aussi être rendu compatible avec plus d’appareils dans les semaines à venir. Certaines marques qui n’en profitaient pas encore vont pouvoir se connecter au petit appareil de Google. Le déploiement va débuter avec les enceintes et barres de son Bose.

Nokia a faim

Nokia et HMD, son partenaire depuis maintenant quelques années, prennent d’assaut le segment de l’entrée de gamme. Ils ont annoncé 5 téléphones prévus pour 2022 avec un prix d’entrée à 79 euros pour un feature phone et 99 euros pour un smartphone. Le plus cher des cinq possède un écran 120 Hz et une connexion 5G pour 239 euros. Pas mal pour cette gamme de prix.

Ajoutons que le feature phone de Nokia a beau être un appareil minimaliste, il permettra tout de même d’utiliser certains services Google comme Maps. Un bouton situé sur le côté permettra aussi d’appeler à l’aide une personne en cas de pépin, tout en lui partageant sa position.

